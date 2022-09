Sánchez diu que el diàleg amb Catalunya garantirà “de veritat la unitat d’Espanya”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reivindica la seva aposta pel diàleg entre Catalunya i el seu executiu. Aquest divendres, en un acte a València, Sánchez ha remarcat que, contràriament al que va fer el govern de Mariano Rajoy, el seu govern no ha deixat que la situació amb Catalunya s’enquistés. Assegura que el seu executiu ha apostat per un diàleg de retrobament “per tancar ferides i reconstruir la convivència a Catalunya”. És més, el president espanyol està convençut que, amb la taula de diàleg, estan contribuint a restaurar la convivència, així com a “garantir de veritat la unitat d’Espanya”, després que patís “un intent de ruptura unilateral”.

Les negociacions s’allargaran dos anys, com a mínim

Fa pocs dies, des de Nova York, el president espanyol avisava, en una entrevista al diari nord-americà Politico, que les negociacions podrien allargar-se “més d’un o dos anys” i demanava paciència als catalans per la negociació entre els dos executius. El diàleg “necessita temps”, declarava Sánchez. En aquesta entrevista també explicava que l’objectiu d’aquesta taula de diàleg per l’executiu espanyol és “trobar alternatives i solucions diferents”.

El president de Còrsega dona suport a la taula de diàleg

Poc abans de les declaracions de Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, oferia una breu compareixença acompanyat amb el president del Consell Executiu de Còrsega, Gilles Simeoni. El president cors ha mostrat el seu suport per la taula de diàleg entre el Govern i la Moncloa. Simeoni ha aprofitat per transmetre a Aragonès la “solidaritat” del poble cors i ha afegit que, en la seva opinió, el president català també hauria de tenir el suport de tots els “veritables demòcrates europeus”.

El president del Govern, Pere Aragonès, a Palau amb el president del Consell Executiu de Còrsega, Gilles Simeoni | ACN

Per la seva part, Aragonès ha destacat que Catalunya i Còrsega son dues nacions lligades per una “història comuna” i uns “anhels compartits”, cadascuna des de la seva pròpia realitat.