El Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que se celebra aquest divendres amb el boicot i la plantada de Madrid –que no ha aconseguit arrossegar la resta de comunitats governades pel PP– és una trobada que estava pendent des de feia mesos. S’havia fixat per celebrar-la abans de les vacances d’estiu, el 29 de juliol, però el govern espanyol la va ajornar in extremis després que les comunitats governades pel PP demanessin més temps per estudiar la proposta, a la qual s’hi han oposat majoritàriament, a excepció de Canàries. Al rebuig popular se sumen també algunes comunitats governades pels socialistes. La reunió de l’òrgan multilateral, és, però, un pur tràmit per a la proposta del nou model de finançament singular per a Catalunya: amb la suma de vots del govern espanyol i de la Generalitat de Salvador Illa n’hi ha prou per validar-lo en aquesta instància. Tanmateix, el vertader escull de la reforma no se situarà en la taula amb les comunitats autònomes, sinó a les Corts Generals, on PSC i Esquerra Republicana han intensificat la pressió sobre Junts per Catalunya perquè no en bloquegi la tramitació parlamentària. Tot i la pressió, fonts de Junts per Catalunya assenyalen a El Món que la seva aposta és el concert econòmic i que amb el model que es planteja “no hi ha res a fer”.
La mecànica del CPFF atorga la meitat dels vots –el 50%– a l’executiu espanyol i reparteix l’altre 50% entre les autonomies. D’aquesta manera, el vistiplau del Ministeri d’Hisenda i el de la Conselleria d’Economia garanteixen els suports necessaris per superar l’aval d’aquest òrgan multilateral, sempre que les comunitats governades pel PP no plantin la reunió i impedeixin la seva constitució. Un cop superat aquest pas, el text rebrà la llum verda del Consell de Ministres com a projecte de llei i s’enviarà directament al Congrés dels Diputats. És precisament a la cambra baixa on l’aritmètica es torna complexa. Sense el suport dels set diputats de Junts per Catalunya, el nou finançament corre el risc de quedar embarrancada. Per aquest motiu, tant la direcció del PSC com la d’Esquerra Republicana han multiplicat els missatges públics per intentar situar el partit de Carles Puigdemont en la tessitura de decidir si permet el tràmit o si fa caure un model que, segons els càlculs de l’executiu català, ha d’aportar prop de 4.700 milions d’euros addicionals a les arques de la Generalitat.
L’ofensiva de PSC i ERC contra Junts: “Ningú pot fer de mur”
En aquest marc de pressió, el Govern de Salvador Illa i la consellera d’Economia, Alícia Romero, reiteren a Junts que, si bé entenen les discrepàncies sobre el model final, la prioritat ha de ser permetre que el text iniciï la seva trajectòria parlamentària a Madrid, on posteriorment es podran negociar esmenes i introduir-hi millores. De fet, després de l’ajornament del CPFF, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va reclamar als de Carles Puigdemont que pensin en “els interessos generals” i va deixar clar que estava disposat a mantenir reunions “algunes públiques i altres discretes” amb Junts per possibilitar que la proposta tiri endavant. “La tramitació parlamentària sempre és una ocasió perquè formacions polítiques facin les seves aportacions; i si hi ha propostes de millora, és el lloc adequat”, va afegir. El president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, ja va dir abans de l’ajornament que els juntaires saben que la proposta “és un bon acord i que el nou model seria una bona notícia per a Catalunya”, i va reclamar als de Puigdemont no caure en l'”autosabotatge”.
Des d’Esquerra Republicana es manté la línia de reivindicar l’acord com un pas històric per al país i s’insta Junts per Catalunya a actuar amb “responsabilitat”. Veus destacades d’ERC, com l’exconsellera Ester Capella, actual portaveu al Parlament, han expressat clarament la seva confiança que Junts acabarà facilitant la tramitació, remarcant que “ningú pot fer de mur per avançar” ni impedir que Catalunya millori els seus recursos per sostenir els serveis públics bàsics com la sanitat o l’educació. De fet, Junqueras va obrir la porta a donar suport a les esmenes a favor del concert econòmic que Junts pugui presentar durant la tramitació al Congrés. “Si durant la tramitació del model de finançament presenten esmenes a favor del concert econòmic, és evident que hi votarem a favor. Votarem a favor de qualsevol esmena que presenti Junts en aquest sentit”, va manifestar en una entrevista a Europa Press, on, fins i tot, es va mostrar “encantat” de la possibilitat que ERC i Junts presentin les esmenes conjuntament.
Junts rebutja la proposta i presentarà esmena a la totalitat si arriba al Congrés
Malgrat la pinça entre socialistes i republicans, des de les files de Junts per Catalunya es manté una posició de fermesa. La formació juntaire refusa sumar-se a un projecte que considera insuficient si no suposa sortir del règim comú i acostar-se a un model de concert econòmic ple que resolgui definitivament el dèficit fiscal estructural. De fet, ja fa mesos que va anunciar que presentaria una esmena a la totalitat amb un text alternatiu per avançar cap al concert econòmic. Fonts del partit han assenyalat a El Món que es mantenen en la mateixa posició i deixen clar que amb l’actual model “no hi ha res a fer”. En aquest sentit, les mateixes fonts recorden que la proposta pactada entre ERC i PSC per a la investidura d’Illa s’ha anat diluint amb el pas del temps. En efecte, l’acord entre les dues formacions manifestava que “no es tracta de reformar el model de finançament comú, sinó de canviar-lo sobre un nou paradigma basat en la singularitat i la bilateralitat”, però, al final, s’ha optat per un cafè per a tothom que no satisfà els de Puigdemont.
Els juntaires tenen dubtes que el nou model de finançament arribi a la cambra baixa a causa de la inestabilitat política que viu Espanya, però, si ho fa, deixen clar que presentaran una esmena a la totalitat amb la proposta de concert econòmic, que previsiblement tombaran PSOE i PP, i, posteriorment, centraran les seves esmenes parcials en la línia del concert econòmic, una proposta que el partit manté com a línia vermella. “Si els hi queda un bri de catalanisme, hi ha un objectiu que podem compartir, que Catalunya recapti i decideixi sobre tots els recursos”, va defensar en aquest sentit el diputat de Junts Antoni Castellà en una de les darreres sessions parlamentàries de l’anterior curs polític, on va deixar clar que “la qüestió no és si volem 4.600 milions d’euros. La pregunta és per què diuen no a 22.000 milions que marxen de Catalunya i no tornen”.