Descobreix els 10 productes de Decathlon que transformaran la tornada a l’escola dels teus petits

El final d’agost arriba, i amb ell, la veritat més incòmoda de l’armari infantil. Aquelles sabatilles que anaven perfectes el març ara estrenyen. Les samarretes que abans eren amples queden a mig melic.
I el xandall? Els turmells al descobert. (Sí, a nosaltres també ens passa cada any). Però aquest cop, hi ha una solució que farà que la tornada a l’escola no sigui un malson per a la nostra cartera.
Decathlon ha escoltat les nostres súpliques i ha llançat una campanya de tornada a l’escola que ho té tot. Des de calçat que resisteix el dia a dia fins a motxilles que aguanten llibres i “tresors” del pati. Tot el que un nen gasta en un trimestre, ara amb descomptes que no et pots perdre.
El xandall que resisteix a tot (i al temps)
El xandall de PUMA és un autèntic secret per a pares. Amb jaqueta i pantalons de polièster, no haurem de patir per l’assecat. Es renta el dimarts a la nit i el dimecres al matí ja està llest per a la batalla escolar. Res d’esperes eternes com amb el cotó.
El seu tall és regular i elàstic. Això significa que el nostre petit podrà córrer, saltar i jugar sense cap restricció. A més, reté la calor corporal, perfecte per a aquests matins de setembre o novembre que ja refresca. Disponible en quatre combinacions de colors, des del clàssic negre amb blanc fins al blau amb negre.
Les sabatilles que salven el matí (i els peus petits)
Les adidas Grand Court, disponibles de la talla 28 a la 34, són la solució definitiva per a aquells nens que volen calçar-se sols. El tancament de velcro és la clau. A més, porten trapes amples per si l’any que ve ja toca lligar cordons de debò. La sola de goma assegura un bon agafament al terra llis del passadís del col·legi. La talla habitual va perfecta. Les trobaràs en blanc amb rosa clar i en negre amb blanc.
Però si ja lliguen cordons, però la impaciència matinal és un problema, les Playful Easy de Decathlon són un truc imprescindible. L’empenya de punt i els cordons elàstics fan que el peu hi entri sol, sense embolics ni discussions. El reforç al taló evita que es venzin en dues setmanes. La sola flexible i l’encoixinat absorbeixen els impactes, protegint els seus peus de qualsevol salt. Van del 28 al 39 i hi ha colors com el blau mitjanit, rosa begònia i blau delicat.
Les sabatilles amb velcro o cordons elàstics són un salvavides. Ens regalen minuts d’or cada matí i eviten discussions innecessàries, que ja en tenim prou!
I per complementar el calçat, el pack de mitjons amb llicència oficial de Spidey. Semblen un caprici, però quan el teu fill no vol vestir-se, el dibuix del seu superheroi preferit pot ser la solució màgica. Són majoritàriament de cotó, amb un percentatge de polièster que evita deformacions. El puny elàstic impedeix que acabin al turmell a mig matí. Talla única 31/34. Un èxit assegurat.
La samarreta que aguantarà tot l’any (i totes les aventures)
La samarreta d’adidas, principalment de cotó, és ideal per a la pell dels nens. El seu tall ample permet moure’s lliurement, sense que tiri de l’aixella. El teixit fi és perfecte per als dies càlids de setembre i funciona de meravella sota una dessuadora quan arriba el fred. Disponible en gris amb rosa i en rosa clar. Una inversió intel·ligent.
I per a aquells dies en què l’altra està bruta de xocolata, la samarreta bàsica de cotó en blau marí és l’alternativa perfecta. Tall solt, sense dibuixos que es desenganxin. La talla de referència sol correspondre a un nen de 7 o 8 anys. Una peça imprescindible que ens treu de qualsevol apuro.
La motxilla que creix amb ells (i amb els seus tresors)
La motxilla de PUMA, amb 20 litres de capacitat, és prou gran per als llibres i fins i tot la bossa del xandall. Compta amb un compartiment principal ampli i una butxaca frontal amb cremallera, ideal per a l’estudi, l’entrepà i les tres pedres “precioses” del pati. (Sí, nosaltres també hem vist de tot allà dins). Els tirants encoixinats i ajustables fan que s’adapti a l’esquena de qualsevol nen de primària i es pugui anar allargant. És la companya perfecta per al col·legi, el gimnàs o una sortida, no per a grans càrregues de muntanya. En negra o blau fosc.
Però, què seria una motxilla sense un bon estoig? L’estoig de Peppa Pig ve amb 29 peces de papereria incloses. Un estalvi de temps i diners, perquè ja no haurem d’anar a buscar retoladors i llapis un per un. Mesura poc més que una mà d’adult, així que cap perfectament a la butxaca frontal de la motxilla. De la línia Pretty Flowers, en groc i verd menta.
Una motxilla amb capacitat i tirants ajustables, acompanyada d’un estoig amb tot inclòs, és una compra mestra. Simplifica el dia a dia i ens estalvia més d’un viatge a la papereria.
Quan el peu ja vol volar (les sabatilles dels “grans”)
Per als fills més grans, que ja calcen gairebé com un adult (del 36 al 39), les PUMA Flyer Lite són la resposta. La part superior de malla transpira, una diferència clau en un pati a ple sol de setembre. L’amortiment SoftFoam+ de PUMA garanteix confort, i la plantilla extraïble permet airejar-les ràpidament. A tenir en compte: no són impermeables. Per als dies de pluja, millor una alternativa. També en negre i rosa.
I per tancar la llista amb un toc més d’estil, les adidas VL Court Bold. Amb la seva silueta clàssica de tennis i cordons, són ideals per a les sortides de cap de setmana, no tant per a educació física. Vuit combinacions de color, des del negre discret fins a opcions més atrevides com el rosa amb verd pistatxo o el rosa antic amb plata. Aquí, el gust del pare ja no decideix, sinó la moda dels nostres fills. El tallatge és estàndard.
Aquesta setmana és clau. L’armari sencer d’un nen es renova de cop, i Decathlon ha reunit gairebé tot el necessari en una sola botiga. Els productes volen! (Bé, s’esgoten, ja m’entens). El temps vola i els millors descomptes no duren per sempre.
Haver llegit aquesta guia ara t’ha posat en la millor posició. Ja saps exactament què buscar i on, sense perdre el cap ni la cartera. Estem preparades per a la tornada a l’escola?