Descubre los 10 productos de Decathlon que transformarán la vuelta al cole de tus pequeños

El final de agosto llega, y con él, la verdad más incómoda del armario infantil. Esas zapatillas que iban perfectas en marzo ahora aprietan. Las camisetas que antes eran anchas quedan a medio ombligo.

¿Y el chándal? Los tobillos al descubierto. (Sí, a nosotros también nos pasa cada año). Pero esta vez, hay una solución que hará que la vuelta al cole no sea una pesadilla para nuestra cartera.

Decathlon ha escuchado nuestras súplicas y ha lanzado una campaña de vuelta al cole que lo tiene todo. Desde calzado que resiste el día a día hasta mochilas que aguantan libros y «tesoros» del patio. Todo lo que un niño gasta en un trimestre, ahora con descuentos que no te puedes perder.

El chándal que resiste a todo (y al tiempo)

El chándal de PUMA es un auténtico secreto para padres. Con chaqueta y pantalones de poliéster, no tendremos que preocuparnos por el secado. Se lava el martes por la noche y el miércoles por la mañana ya está listo para la batalla escolar. Nada de esperas eternas como con el algodón.

Su corte es regular y elástico. Esto significa que nuestro pequeño podrá correr, saltar y jugar sin ninguna restricción. Además, retiene el calor corporal, perfecto para esas mañanas de septiembre o noviembre que ya refresca. Disponible en cuatro combinaciones de colores, desde el clásico negro con blanco hasta el azul con negro.

Las zapatillas que salvan la mañana (y los pies pequeños)

Las adidas Grand Court, disponibles de la talla 28 a la 34, son la solución definitiva para aquellos niños que quieren calzarse solos. El cierre de velcro es la clave. Además, llevan ojales anchos por si el año que viene ya toca atarse los cordones de verdad. La suela de goma asegura un buen agarre en el suelo liso del pasillo del colegio. La talla habitual va perfecta. Las encontrarás en blanco con rosa claro y en negro con blanco.

Pero si ya atan cordones, pero la impaciencia matinal es un problema, las Playful Easy de Decathlon son un truco imprescindible. El empeine de punto y los cordones elásticos hacen que el pie entre solo, sin enredos ni discusiones. El refuerzo en el talón evita que se desgasten en dos semanas. La suela flexible y el acolchado absorben los impactos, protegiendo sus pies de cualquier salto. Van del 28 al 39 y hay colores como el azul medianoche, rosa begonia y azul delicado.

Las zapatillas con velcro o cordones elásticos son un salvavidas. Nos regalan minutos de oro cada mañana y evitan discusiones innecesarias, ¡que ya tenemos suficientes!

Y para complementar el calzado, el pack de calcetines con licencia oficial de Spidey. Parecen un capricho, pero cuando tu hijo no quiere vestirse, el dibujo de su superhéroe favorito puede ser la solución mágica. Son mayoritariamente de algodón, con un porcentaje de poliéster que evita deformaciones. El puño elástico impide que acaben en el tobillo a medio mañana. Talla única 31/34. Un éxito asegurado.

La camiseta que aguantará todo el año (y todas las aventuras)

La camiseta de adidas, principalmente de algodón, es ideal para la piel de los niños. Su corte amplio permite moverse libremente, sin que tire de la axila. El tejido fino es perfecto para los días cálidos de septiembre y funciona de maravilla bajo una sudadera cuando llega el frío. Disponible en gris con rosa y en rosa claro. Una inversión inteligente.

Y para esos días en que la otra está sucia de chocolate, la camiseta básica de algodón en azul marino es la alternativa perfecta. Corte suelto, sin dibujos que se despeguen. La talla de referencia suele corresponder a un niño de 7 o 8 años. Una prenda imprescindible que nos saca de cualquier apuro.

La mochila que crece con ellos (y con sus tesoros)

La mochila de PUMA, con 20 litros de capacidad, es lo suficientemente grande para los libros e incluso la bolsa del chándal. Cuenta con un compartimento principal amplio y un bolsillo frontal con cremallera, ideal para el estudio, el bocadillo y las tres piedras «preciosas» del patio. (Sí, nosotros también hemos visto de todo ahí dentro). Los tirantes acolchados y ajustables hacen que se adapte a la espalda de cualquier niño de primaria y se pueda ir alargando. Es la compañera perfecta para el colegio, el gimnasio o una salida, no para grandes cargas de montaña. En negro o azul oscuro.

Pero, ¿qué sería una mochila sin un buen estuche? El estuche de Peppa Pig viene con 29 piezas de papelería incluidas. Un ahorro de tiempo y dinero, porque ya no tendremos que ir a buscar rotuladores y lápices uno por uno. Mide poco más que una mano de adulto, así que cabe perfectamente en el bolsillo frontal de la mochila. De la línea Pretty Flowers, en amarillo y verde menta.

Una mochila con capacidad y tirantes ajustables, acompañada de un estuche con todo incluido, es una compra maestra. Simplifica el día a día y nos ahorra más de un viaje a la papelería.

Cuando el pie ya quiere volar (las zapatillas de los «grandes»)

Para los hijos más grandes, que ya calzan casi como un adulto (del 36 al 39), las PUMA Flyer Lite son la respuesta. La parte superior de malla transpira, una diferencia clave en un patio a pleno sol de septiembre. La amortiguación SoftFoam+ de PUMA garantiza confort, y la plantilla extraíble permite airearlas rápidamente. A tener en cuenta: no son impermeables. Para los días de lluvia, mejor una alternativa. También en negro y rosa.

Y para cerrar la lista con un toque más de estilo, las adidas VL Court Bold. Con su silueta clásica de tenis y cordones, son ideales para las salidas de fin de semana, no tanto para educación física. Ocho combinaciones de color, desde el negro discreto hasta opciones más atrevidas como el rosa con verde pistacho o el rosa antiguo con plata. Aquí, el gusto del padre ya no decide, sino la moda de nuestros hijos. El tallaje es estándar.

Esta semana es clave. El armario entero de un niño se renueva de golpe, y Decathlon ha reunido casi todo lo necesario en una sola tienda. ¡Los productos vuelan! (Bueno, se agotan, ya me entiendes). El tiempo vuela y los mejores descuentos no duran para siempre.

Haber leído esta guía ahora te ha puesto en la mejor posición. Ya sabes exactamente qué buscar y dónde, sin perder la cabeza ni la cartera. ¿Estamos preparados para la vuelta al cole?