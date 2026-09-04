Eduard Estivill, metge: «Aquest és l’horari ideal per despertar-se i començar el dia amb energia»

Ens aixequem cada dia arrossegant-nos, amb el cafè com a únic aliat? Moltes de nosaltres sentim que el despertar és una batalla diària. Fins i tot després de dormir les hores recomanades, el cansament persisteix, gairebé com una ombra.
I si el problema no fos quant dormim, sinó quan ens activem? Un dels metges més respectats del nostre país ha desvetllat el calendari perfecte per dir adeu a la fatiga crònica. Prepareu-vos per un canvi radical.
El doctor Eduard Estivill, neurofisiòleg i pediatra barceloní amb una trajectòria impecable, ha compartit l’horari ideal per despertar-nos i començar el dia amb una energia que ni imaginem. La seva conclusió és rotunda: les 7 del matí és l’hora que el nostre cos anhela (i la ciència li dona la raó).
El secret de les 7 del matí (i per què funciona)
No és cap caprici. Estivill, que va explicar les seves troballes en una entrevista per a Endor Podcast, subratlla que la clau és mantenir certs hàbits de la infància fins a l’edat adulta. El seu consell és clar: ens hem de despertar cap a les 7:00 del matí. Però, per què aquesta hora en concret?
Hi ha una arquitectura biològica darrere d’aquesta recomanació. Aquesta franja horària ens permet integrar tres pilars fonamentals per al nostre benestar. El primer és fer una mica d’exercici físic, encara que sigui suau. El segon, gaudir d’un bon esmorzar. I el tercer, i no menys important, és rebre la llum del sol. Aquests tres elements actuen com un còctel d’energia que reseteja el nostre sistema.
El doctor Estivill insisteix en la importància de l’activitat física com a catalitzador del nostre cos. No cal que us apunteu a un gimnàs ni que us feu maratons. Un simple quart d’hora de caminada és suficient per activar la circulació i despertar la ment. I per això, té un truc infal·lible per a totes nosaltres (sí, fins i tot per a les més gandules).
No cal ser una atleta d’elit. Si vas en transport públic, baixa una parada abans. Si vas en cotxe, aparca a un quilòmetre de la feina. Quinze minuts de moviment marquen la diferència.
Aquesta petita interrupció en la nostra rutina matinal ja ens posa en marxa. És un hàbit senzill, però amb un impacte brutal en la nostra productivitat i estat d’ànim. No hi ha excuses per no implementar-ho (el nostre cos ens ho agrairà).
El rellotge dels àpats: la sincronització definitiva
Però l’hora de llevar-se és només una part de l’equació. La nostra energia diària també depèn, en gran mesura, de quan alimentem el nostre cos. El doctor Estivill també ha traçat el mapa horari perfecte per als nostres àpats, creant una simfonia metabòlica que optimitza la digestió i el descans.
Aposta per trencar el dejuni cap a les 7:30 del matí. Aquesta hora ens permet aprofitar al màxim l’esmorzar i iniciar el dia amb el combustible necessari. El dinar hauria de ser al voltant de les 13:00. I la clau per a un bon descans nocturn és el sopar, que el doctor recomana fer cap a les 20:00.
Aquesta rutina no és aleatòria. Segons Estivill, és la que millor s’adapta al nostre ritme circadiari. Manté el nostre metabolisme actiu durant el dia i li permet relaxar-se i preparar-se per al son a la nit. Després d’un sopar primerenc, el nostre cos té temps suficient per fer la digestió abans d’anar a dormir. (Això és un autèntic regal per al nostre sistema digestiu).
El benefici ocult: més enllà del descans
El que moltes persones, especialment les famílies amb fills petits, ja fan de manera intuïtiva, el doctor Estivill ho valida amb la ciència. Molts pares s’esforcen per mantenir els horaris dels seus fills, i això és una notícia excel·lent per a tothom.
Sopar tots junts cap a les 20:00 o 20:30 no només reforça els llaços familiars. També crea un espai de temps preciós per als adults un cop els nens s’han adormit. Permet tenir un moment d’intimitat, de conversa, de veure una pel·lícula o simplement de relaxar-se, abans d’anar al llit cap a les 23:00.
Aquesta rutina no només afavoreix el correcte descans del nostre cos. També ens regala un espai de llibertat i connexió que sovint es perd en l’enrenou diari. És una solució intel·ligent per optimitzar tant la salut com la qualitat de vida familiar.
La ciència ha parlat. El doctor Estivill ens ha donat les coordenades per a un dia ple d’energia i un descans reparador. No deixeu que el cansament sigui el vostre error més gran. Ara tenim la resposta definitiva per reescriure les nostres matins.
Quina d’aquestes rutines començaràs a implementar avui mateix per dir adeu al cansament?