Recordes els teus somnis? La psicologia explica per què tens més sensibilitat emocional

T’has despertat alguna vegada amb un somni tan vívid que podries haver-lo dibuixat? O, per contra, et lleves amb la sensació d’haver estat en un altre món, però el record s’esvaeix com fum?
La ciència té una resposta que et farà qüestionar moltes coses sobre la teva pròpia ment. I sí, el secret per a recordar somnis, o no, diu molt de tu.
Els experts en psicologia coincideixen: aquells que recorden detalls dels seus somnis no només tenen una sensibilitat emocional més gran. Hi ha una activitat cerebral nocturna que els diferencia. Aquestes persones experimenten un son més fragmentat (sí, nosaltres també hem al·lucinat) i una tendència natural a la introspecció.
En el fons, el cervell d’aquestes persones treballa de manera diferent quan arriba l’hora de descansar. No és qüestió de tenir sort, sinó d’una combinació fascinant entre les fases del son, la genètica i els trets de personalitat. És un món ocult que ara desvelem per a tu.
La química del son: per què el teu cervell recorda o oblida
La majoria dels nostres somnis tenen lloc durant la fase REM del descans. És un període on l’activitat cerebral s’intensifica de forma espectacular. Però, què passa perquè alguns records es fixin i d’altres s’esvaeixin abans que obris els ulls?
La clau està en com el teu cervell aconsegueix emmagatzemar aquesta informació al moment just de despertar. Si et despertes a poc a poc, amb suavitat, tens més possibilitats de retenir aquestes imatges. Però si la teva alarma et treu del son de manera abrupta, el contingut del somni simplement desapareix.
El psicòleg Gary Wenk ho ha explicat amb molta claredat. El record del que hem somiat es veu alterat per l’experiència mateixa de dormir i la quantitat de son que tenim després. És com un missatge que s’esborra si no el guardes ràpid.
A vegades, ens despertem amb la sensació clara d’haver somiat, però som incapaços de recordar res. És frustrant, ho sé.
Wenk subratlla que el contingut del somni al despertar és sovint fugisser. És allà un segon i, de sobte, ja no el pots recuperar. És un dels grans misteris del nostre dia a dia, i ara en tenim la solució.
Els tres factors que decideixen si recordaràs els teus somnis
No és màgia, és ciència. El mateix psicòleg Gary Wenk ha identificat tres factors que influeixen directament en la probabilitat que tu, cada matí, recordis o no els teus somnis. Prepara’t per descobrir un secret personal.
El primer és la teva actitud cap als somnis. Simplement, t’interessen? Els dones importància? Les persones que mostren més interès pels seus propis pensaments, emocions o experiències internes solen recordar més somnis. És una connexió directa.
El segon factor és la propensió a la divagació mental. Aquesta tendència a deixar que la ment vagi lliurement pot semblar una pèrdua de temps, però és un indicador. La teva capacitat de flotar entre idees sense un rumb fix impacta en la teva memòria onírica.
Finalment, les característiques específiques dels teus patrons de son. No tots els son són iguals. Dormir més hores de son profund, en comparació amb un son més fragmentat o amb més fase REM, pot fer que els records s’esborrin.
La introspecció: el poder ocult darrere dels teus somnis
La psicologia és clara. Les persones que mostren un interès genuí pels seus pensaments més íntims, les seves emocions i les seves experiències internes són també les que més somnis recorden. Aquesta és la clau.
Elles presten més atenció al contingut dels seus somnis. Aquesta atenció addicional fa que la informació dels somnis romangui més temps a la memòria. És una capacitat que es pot entrenar i desenvolupar, transformant la teva vida.
Estudis recents suggereixen que som més propenses a recordar somnis quan ens despertem després de nits llargues de son, amb una proporció petita de son profund i més temps en fase REM. Això és imprescindible per entendre el nostre descans.
Tots somiem. Però la gran diferència rau en com el nostre cervell processa aquests records al despertar. No és un defecte si no els recordes, és simplement una forma diferent de funcionar. Entendre-ho és el primer pas.
El teu nou superpoder: entendre els teus somnis
Saber això et dona una perspectiva nova sobre la teva pròpia ment. No recordar els somnis no és un error, sinó una característica de com el teu cervell gestiona la informació nocturna. Però hi ha maneres d’influir-hi.
Potser és el moment de plantejar-te una rutina de son més conscient, amb despertars menys bruscos. O, simplement, abraçar la teva pròpia sensibilitat emocional i la teva tendència a la introspecció com un avantatge.
Aquesta informació és definitiva. Entendre la relació entre els teus somnis i la teva psicologia interna és un pas de gegant. La teva ment és un univers per explorar i nosaltres t’acompanyem en cada descobriment.
Què faràs ara amb aquesta nova informació que pot canviar la teva forma de veure el son?