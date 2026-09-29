Les 5 millors platges del Japó per a una ruta costanera única

El Japó evoca sovint metròpolis de neó i temples centenaris, però el seu relleu arxipèlag amaga milers de quilòmetres de línia de costa on emergeixen algunes de les millors platges del Japó. Des de l’extrem subtropical d’Okinawa fins a les costes de Honshu, la diversitat geològica ofereix sorra blanca i aigües d’un blau turquesa que rivalitzen amb qualsevol paradís del Pacífic.
Els microclimes regionals defineixen la millor època per viatjar a les millors platges del Japó; mentre que Okinawa gaudeix d’un clima tropical de maig a octubre, les costes de Honshu concentren la seva temporada al juliol i agost. És recomanable dividir l’estada en bases logístiques, utilitzant la xarxa ferroviària de trens Shinkansen i llogant un vehicle per accedir a les cales més aïllades.
A continuació, analitzem els cinc arenals més singulars per dissenyar la ruta definitiva cap a les millors platges del Japó.
Aharen
La platja d’Aharen, a l’illa de Tokashiki, a només 32 quilòmetres de Naha, és un referent d’esnòrquel on destaquen les millors platges del Japó. El seu escull de corall intacte acull tortugues marines en una badia d’aigües cristal·lines.
Yurigahama
Aquest banc de sorra a l’illa de Yoron emergeix durant la marea baixa a 1,5 quilòmetres de la costa, consolidant-se entre les millors platges del Japó. La sorra destaca pels seus grans amb forma d’estrella de closques de foraminífers.
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Jodogahama
A la prefectura d’Iwate, aquest lloc trenca la línia tropical oferint un paisatge de roques volcàniques blanques esculpides pel Pacífic. El monjo Reizan la va banyar com la platja de la Terra Pura al segle XVII per la seva bellesa única i espiritual.
Shirahama
Aquesta badia històrica de 620 metres de longitud a la prefectura de Wakayama atreu viatgers de tot el món, agermanada amb Waikiki i considerada una de les millors platges del Japó. Destaca la seva proximitat als onsen com Sakinoyu, actiu des de fa 1.300 anys.
Hirizo
Aquest llogaret marí a la península d’Izu només és accessible amb barca des del port de Nakagi, oferint 15 metres de visibilitat sota l’aigua durant els mesos d’estiu. És un refugi salvatge de coralls que tanca la llista de les millors platges del Japó.
Com organitzar el teu viatge al Japó de costa
Per explorar aquestes costes, es recomana planificar una estada mínima de 10 dies enllaçant els diferents territoris marins del país. La mobilitat a les illes menors requereix vehicle de lloguer, mentre que a Honshu el tren d’alta velocitat assegura una connexió de transport ràpida i còmoda entre províncies.
La gastronomia costanera ofereix el kaisendon de peix fresc directament a les llotges portuàries, evitant els menús comercials més habituals. En lloc de les zones turístiques, cal buscar les izakayas de port on preparen cuina de mar d’estil robatayaki amb sal marina.
Prefereixes l’experiència de nedar entre esculls de corall subtropicals o la contemplació mística de formacions rocoses volcàniques banyades pel Pacífic?