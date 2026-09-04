Eduard Estivill, médico: «Este es el horario ideal para despertarse y comenzar el día con energía»

¿Nos levantamos cada día arrastrándonos, con el café como único aliado? Muchas de nosotras sentimos que despertar es una batalla diaria. Incluso después de dormir las horas recomendadas, el cansancio persiste, casi como una sombra.

¿Y si el problema no fuera cuánto dormimos, sino cuándo nos activamos? Uno de los médicos más respetados de nuestro país ha revelado el calendario perfecto para decir adiós a la fatiga crónica. Prepárate para un cambio radical.

El doctor Eduard Estivill, neurofisiólogo y pediatra barcelonés con una trayectoria impecable, ha compartido el horario ideal para despertarnos y comenzar el día con una energía que ni imaginamos. Su conclusión es rotunda: las 7 de la mañana es la hora que nuestro cuerpo anhela (y la ciencia le da la razón).

El secreto de las 7 de la mañana (y por qué funciona)

No es un capricho. Estivill, quien explicó sus hallazgos en una entrevista para Endor Podcast, subraya que la clave es mantener ciertos hábitos de la infancia hasta la edad adulta. Su consejo es claro: debemos despertarnos hacia las 7:00 de la mañana. Pero, ¿por qué esta hora en concreto?

Hay una arquitectura biológica detrás de esta recomendación. Esta franja horaria nos permite integrar tres pilares fundamentales para nuestro bienestar. El primero es hacer un poco de ejercicio físico, aunque sea suave. El segundo, disfrutar de un buen desayuno. Y el tercero, y no menos importante, es recibir la luz del sol. Estos tres elementos actúan como un cóctel de energía que reinicia nuestro sistema.

El doctor Estivill insiste en la importancia de la actividad física como catalizador de nuestro cuerpo. No es necesario que te apuntes a un gimnasio ni que corras maratones. Un simple cuarto de hora de caminata es suficiente para activar la circulación y despertar la mente. Y por eso, tiene un truco infalible para todas nosotras (sí, incluso para las más perezosas).

No es necesario ser una atleta de élite. Si vas en transporte público, baja una parada antes. Si vas en coche, aparca a un kilómetro del trabajo. Quince minutos de movimiento marcan la diferencia.

Esta pequeña interrupción en nuestra rutina matutina ya nos pone en marcha. Es un hábito sencillo, pero con un impacto brutal en nuestra productividad y estado de ánimo. No hay excusas para no implementarlo (nuestro cuerpo nos lo agradecerá).

El reloj de las comidas: la sincronización definitiva

Pero la hora de levantarse es solo una parte de la ecuación. Nuestra energía diaria también depende, en gran medida, de cuándo alimentamos nuestro cuerpo. El doctor Estivill también ha trazado el mapa horario perfecto para nuestras comidas, creando una sinfonía metabólica que optimiza la digestión y el descanso.

Apuesta por romper el ayuno hacia las 7:30 de la mañana. Esta hora nos permite aprovechar al máximo el desayuno e iniciar el día con el combustible necesario. El almuerzo debería ser alrededor de las 13:00. Y la clave para un buen descanso nocturno es la cena, que el doctor recomienda hacer hacia las 20:00.

Esta rutina no es aleatoria. Según Estivill, es la que mejor se adapta a nuestro ritmo circadiano. Mantiene nuestro metabolismo activo durante el día y le permite relajarse y prepararse para el sueño en la noche. Después de una cena temprana, nuestro cuerpo tiene tiempo suficiente para realizar la digestión antes de ir a dormir. (Esto es un auténtico regalo para nuestro sistema digestivo).

El beneficio oculto: más allá del descanso

Lo que muchas personas, especialmente las familias con hijos pequeños, ya hacen de manera intuitiva, el doctor Estivill lo valida con la ciencia. Muchos padres se esfuerzan por mantener los horarios de sus hijos, y esto es una noticia excelente para todos.

Cenar todos juntos hacia las 20:00 o 20:30 no solo refuerza los lazos familiares. También crea un espacio de tiempo precioso para los adultos una vez que los niños se han dormido. Permite tener un momento de intimidad, de conversación, de ver una película o simplemente de relajarse, antes de ir a la cama hacia las 23:00.

Esta rutina no solo favorece el correcto descanso de nuestro cuerpo. También nos regala un espacio de libertad y conexión que a menudo se pierde en el ajetreo diario. Es una solución inteligente para optimizar tanto la salud como la calidad de vida familiar.

La ciencia ha hablado. El doctor Estivill nos ha dado las coordenadas para un día lleno de energía y un descanso reparador. No dejes que el cansancio sea tu error más grande. Ahora tenemos la respuesta definitiva para reescribir nuestras mañanas.

¿Cuál de estas rutinas comenzarás a implementar hoy mismo para decir adiós al cansancio?