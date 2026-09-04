Sara Navarrete, psicòloga: «El narcisisme en dosis saludable forma part d’una autoestima sana»

Creus que el narcisisme és sempre una malaltia? Que qualsevol rastre d’amor propi és tòxic? Aquesta visió podria ser un error que està afectant la teva manera de relacionar-te. No et deixis enganyar per les aparences.
La paraula “narcisista” s’ha convertit en l’etiqueta preferida per a tothom. L’utilitzem per a aquella parella que sempre té raó o el cap que no para de demanar reconeixement. Però, realment sabem què implica? La teva definició, potser, és massa simplista.
La psicòloga Sara Navarrete és rotunda: una dosi de narcisisme és absolutament imprescindible. Forma part activa d’una autoestima sana. Sí, has llegit bé. El que creies un defecte podria ser la teva salvació emocional.
Quan el narcisisme és un pilar, no una presó
La clau és la distinció. Una cosa són els trets narcisistes i una altra molt diferent és el trastorn narcisista de la personalitat. (Això canvia tot, oi?). Tots, absolutament tots nosaltres, necessitem sentir-nos valuosos. Busquem reconeixement, cuidem la nostra imatge. És humà, és sa. És la micro-dosi de dopamina que impulsa el nostre dia a dia sense que ens n’adonem.
El problema apareix quan aquests trets es tornen rígids. Quan dominen cada aspecte de la teva vida i de les teves relacions. Llavors, aquesta necessitat de validació es torna excessiva. La visió de la pròpia importància s’exagera fins a l’infinit. I aquí, amiga meva, és quan la cosa es complica.
Però no tot egoisme és narcisisme. Ni tota arrogància significa un trastorn. La Navarrete ho subratlla: no utilitzem la psicologia per repartir carnets de “bons” i “dolents”. Podem ser responsables, carinyosos, generosos i tenir trets narcisistes alhora. La vida real és molt més nuançada del que ens volen fer creure. (I menys mal, oi?).
Els perfils que no veies i la bomba de rellotgeria emocional
Sabies que no tots els narcisistes són iguals? Hi ha el perfil grandiós, dominant, el que penses quan escoltes la paraula. Però també hi ha el perfil vulnerable. Aquest és el que et sorprèn: hipersensible a la crítica, se sent ferit, incomprès o insuficientment reconegut amb facilitat. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb aquesta revelació).
No sempre es tracta d’estimar-se massa. Moltes vegades consisteix a necessitar constantment que els altres sostinguin el valor que un no aconsegueix mantenir internament.
Aquesta frase és la teva alarma. La necessitat constant de validació externa és la bomba de rellotgeria. Una crítica, per petita que sigui, pot ser una amenaça real. I aleshores, oh, sorpresa! Desencadena menyspreu, atacs, retirada d’afecte o culpabilització. Comportaments tòxics que ens deixen exhaustes.
Com detectar l’error abans que sigui irreversible
La dificultat? Molts d’aquests comportaments, com l’egoisme o la mala reacció a una crítica, els podem tenir qualsevol de nosaltres. La clau no és un episodi aïllat. És el patró. Un patró que es manté en el temps i es reprodueix en diverses relacions. (Això és imprescindible de tenir clar).
La psicòloga destaca senyals habituals: una necessitat intensa d’admiració, la sensació de merèixer un tracte especial, la tendència a exagerar els èxits. També la dificultat per reconèixer errors, la poca tolerància a les crítiques o problemes per posar-se realment al lloc de l’altre. Presta atenció. El teu benestar pot dependre d’això.
En les relacions de parella, hi ha una dinàmica desconcertant. Una idealització inicial que et fa sentir única (“Mai havia conegut ningú com tu”). Però després, una devaluació brutal: “Has canviat”, “ets massa sensible”. És un truc, una trampa emocional. El nostre cervell, el nostre cor, ho necessita saber.
La solució secreta per protegir el teu benestar
No hi ha un “gen del narcisisme”. No podem mirar el cervell d’un nadó i saber-ho. La personalitat és una construcció complexa, amb biologia i entorn. Però sí que podem actuar. La Navarrete ens dona el secret definitiu per protegir-nos quan no podem allunyar-nos del tot (parella, família, feina).
El primer pas és una ruptura mental: abandona l’expectativa que l’altre canviarà si t’expliques prou bé. (Uf, quina alliberació, oi?). Després, estableix límits concrets. “Si comences a insultar-me, termino la conversa i parlarem en un altre moment.” Això sí que és un límit. El límit parla del que tu faràs, no del que l’altre hauria de fer. Aquí tens el control.
Evita les batalles eternes per tenir raó. Amb familiars, potser caldrà ajustar expectatives i la distància emocional. Amb la parella, observa si hi ha capacitat real de reconèixer el mal i canviar. Amb un cap, documenta decisions i no deixis que la seva aprovació mesuri el teu valor. Aquest és el teu escut.
Però atenció: si apareixen humiliacions constants, aïllament, control, amenaces, por o maltractament psicològic, la prioritat ja no és gestionar. És buscar suport i protecció IMMEDIATAMENT. No normalitzis l’inacceptable.
La pregunta crucial no és “com aconseguir que l’altre canviï”. La que et transformarà és: “Què necessito canviar jo perquè la forma de relacionar-se d’aquesta persona deixi de determinar el meu benestar?”. Decideix fins on permets que el comportament dels altres entri a la teva vida.
Entendre la complexitat del narcisisme no és només un exercici intel·lectual. És una inversió en la teva pau. Una decisió intel·ligent que et blindarà. Què faràs amb aquesta informació que acabes de rebre?