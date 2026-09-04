Sara Navarrete, psicóloga: «El narcisismo en dosis saludable forma parte de una autoestima sana»

¿Crees que el narcisismo es siempre una enfermedad? ¿Que cualquier rastro de amor propio es tóxico? Esta visión podría ser un error que está afectando tu manera de relacionarte. No te dejes engañar por las apariencias.

La palabra «narcisista» se ha convertido en la etiqueta preferida para todos. La utilizamos para esa pareja que siempre tiene razón o el jefe que no para de pedir reconocimiento. Pero, ¿realmente sabemos qué implica? Tu definición, quizás, es demasiado simplista.

La psicóloga Sara Navarrete es rotunda: una dosis de narcisismo es absolutamente imprescindible. Forma parte activa de una autoestima sana. Sí, has leído bien. Lo que creías un defecto podría ser tu salvación emocional.

Cuando el narcisismo es un pilar, no una prisión

La clave es la distinción. Una cosa son los rasgos narcisistas y otra muy diferente es el trastorno narcisista de la personalidad. (Esto lo cambia todo, ¿verdad?). Todos, absolutamente todos nosotros, necesitamos sentirnos valiosos. Buscamos reconocimiento, cuidamos nuestra imagen. Es humano, es sano. Es la microdosis de dopamina que impulsa nuestro día a día sin que nos demos cuenta.

El problema aparece cuando estos rasgos se vuelven rígidos. Cuando dominan cada aspecto de tu vida y de tus relaciones. Entonces, esta necesidad de validación se vuelve excesiva. La visión de la propia importancia se exagera hasta el infinito. Y aquí, amiga mía, es cuando la cosa se complica.

Pero no todo egoísmo es narcisismo. Ni toda arrogancia significa un trastorno. Navarrete lo subraya: no utilicemos la psicología para repartir carnets de «buenos» y «malos». Podemos ser responsables, cariñosos, generosos y tener rasgos narcisistas a la vez. La vida real es mucho más matizada de lo que nos quieren hacer creer. (Y menos mal, ¿verdad?).

Los perfiles que no veías y la bomba de relojería emocional

¿Sabías que no todos los narcisistas son iguales? Está el perfil grandioso, dominante, el que piensas cuando escuchas la palabra. Pero también está el perfil vulnerable. Este es el que te sorprende: hipersensible a la crítica, se siente herido, incomprendido o insuficientemente reconocido con facilidad. (Sí, nosotros también alucinamos con esta revelación).

No siempre se trata de amarse demasiado. Muchas veces consiste en necesitar constantemente que los demás sostengan el valor que uno no consigue mantener internamente.

Esta frase es tu alarma. La necesidad constante de validación externa es la bomba de relojería. Una crítica, por pequeña que sea, puede ser una amenaza real. Y entonces, ¡oh, sorpresa! Desencadena desprecio, ataques, retirada de afecto o culpabilización. Comportamientos tóxicos que nos dejan exhaustas.

Cómo detectar el error antes de que sea irreversible

¿La dificultad? Muchos de estos comportamientos, como el egoísmo o la mala reacción a una crítica, los podemos tener cualquiera de nosotros. La clave no es un episodio aislado. Es el patrón. Un patrón que se mantiene en el tiempo y se reproduce en varias relaciones. (Esto es imprescindible de tener claro).

La psicóloga destaca señales habituales: una necesidad intensa de admiración, la sensación de merecer un trato especial, la tendencia a exagerar los logros. También la dificultad para reconocer errores, la poca tolerancia a las críticas o problemas para ponerse realmente en el lugar del otro. Presta atención. Tu bienestar puede depender de esto.

En las relaciones de pareja, hay una dinámica desconcertante. Una idealización inicial que te hace sentir única («Nunca había conocido a nadie como tú»). Pero después, una devaluación brutal: «Has cambiado», «eres demasiado sensible». Es un truco, una trampa emocional. Nuestro cerebro, nuestro corazón, lo necesita saber.

La solución secreta para proteger tu bienestar

No hay un «gen del narcisismo». No podemos mirar el cerebro de un bebé y saberlo. La personalidad es una construcción compleja, con biología y entorno. Pero sí podemos actuar. Navarrete nos da el secreto definitivo para protegernos cuando no podemos alejarnos del todo (pareja, familia, trabajo).

El primer paso es una ruptura mental: abandona la expectativa de que el otro cambiará si te explicas lo suficientemente bien. (Uf, qué liberación, ¿verdad?). Después, establece límites concretos. «Si comienzas a insultarme, termino la conversación y hablaremos en otro momento.» Eso sí que es un límite. El límite habla de lo que tú harás, no de lo que el otro debería hacer. Aquí tienes el control.

Evita las batallas eternas por tener razón. Con familiares, quizás habrá que ajustar expectativas y la distancia emocional. Con la pareja, observa si hay capacidad real de reconocer el daño y cambiar. Con un jefe, documenta decisiones y no dejes que su aprobación mida tu valor. Este es tu escudo.

Pero atención: si aparecen humillaciones constantes, aislamiento, control, amenazas, miedo o maltrato psicológico, la prioridad ya no es gestionar. Es buscar apoyo y protección INMEDIATAMENTE. No normalices lo inaceptable.

La pregunta crucial no es «cómo conseguir que el otro cambie». La que te transformará es: «¿Qué necesito cambiar yo para que la forma de relacionarse de esta persona deje de determinar mi bienestar?». Decide hasta dónde permites que el comportamiento de los demás entre en tu vida.

Entender la complejidad del narcisismo no es solo un ejercicio intelectual. Es una inversión en tu paz. Una decisión inteligente que te blindará. ¿Qué harás con esta información que acabas de recibir?