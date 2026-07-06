El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat a Junts per Catalunya que no posi bastons a les rodes al nou finançament –pendent de presentar-lo en una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera– i que doni suport al model en la seva tramitació a les Corts espanyoles. A més, ha obert la porta a abordar la qüestió amb el president a l’exili Carles Puigdemont. “Parlaré amb qui hagi de parlar”, ha dit en una entrevista a El món de RAC1 i preguntat sobre si està disposat a tractar-ho amb el líder de Junts. El líder del PSC ha demanat que des de Catalunya no es rebutgi la proposta, i que es proposi millores a través d’esmenes durant la seva tramitació al Congrés perquè “són 4.700 milions d’euros que aniran molt bé al Govern”.
“Des del 2014 a fins ara se n’ha parlat molt, però fins ara no s’ha posat sobre la taula cap solució. Hi ha una proposta que ens pot proposar 4.700 milions d’euros i espero que tothom estigui a l’altura”, ha afegit Illa, i ha reclamat que “estiguem tots on hem d’estar i espero que no comenci a haver-hi dubtes a casa nostra”. El president ho ha dit quatre dies després que Junts negués l’existència d’un nou finançament. Preguntada pel sentit del vot del partit de Puigdemont davant la nova proposta de finançament, la portaveu juntaire a Madrid, Míriam Nogueras, va negar que sigui un nou model perquè “no hi ha cap document legislatiu escrit” que reconegui l’acord entre ERC i el PSOE. “No hi ha un nou sistema de finançament”, va dir en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, on va criticar Esquerra Republicana per vincular el nou acord en finançament amb la cessió de “la clau de la caixa”, i els ha fet afegir que en ell tampoc no s’inclou la recaptació de l’IRPF.
A més, el president de la Generalitat també ha defensat la validació dels seus pressupostos al Parlament i ha assegurat que aquests “valen per dos” perquè, d’una banda, serveixen per recuperar els que considera anys perduts –els darrers comptes eren del 2023– i, d’altra banda, per millorar les polítiques públiques, les infraestructures o les polítiques sanitàries i educatives, entre d’altres. Illa ha afirmat que l’habitatge és el problema més greu a què s’enfronta el seu executiu i ha tret pit perquè, segons ha dit, és la comunitat que està fent més per l’habitatge. “Posar la màquina de construcció en marxa no és fàcil, però s’està fent i per tant estic en aquest sentit, no diré que és optimista, però crec que s’estan fent les coses que ens hem compromès a fer al ritme adequat”, ha remarcat.
El Govern cataloga 14 zones boscoses com a “confinades”
D’altra banda, Illa ha anunciat que el Govern està dissenyant noves línies de finançament per incentivar la neteja i el manteniment dels boscos catalans. L’objectiu de la mesura és millorar la resiliència de la massa forestal davant l’onada de focs que ha afectat el país recentment. Segons ha explicat, l’executiu ja ha catalogat 14 zones boscoses com a “confinades” –cinc de les quals tenen caràcter urgent– per dotar-les de franges de seguretat i tallafocs que facilitin les tasques d’extinció. Més enllà de les inversions, Illa ha posat l’accent en la necessitat d’un canvi cultural en la societat. El cap de l’executiu ha criticat la “mentalitat molt urbana” que sovint s’oposa a qualsevol intervenció a la natura, tot recordant que les tales selectives i les franges de protecció són imprescindibles.
El president ha fet autocrítica en admetre que, com a país, s’ha “arribat tard” a la prevenció, però ha demanat passar a l’acció: “Menys queixar-nos i més fer”, ha reblat, tot recordant que el pla de gestió forestal es va començar a perfilar ara fa un any. Durant l’entrevista, Illa ha qualificat de “complicats” els darrers dies a causa de l’acumulació de focs. Només durant la jornada de diumenge es van registrar 13 petits incendis que van poder ser controlats ràpidament gràcies a la celeritat dels serveis d’emergència. Aquests episodis s’han sumat al gran incendi de les Gavarres, un escenari que, segons el president, obliga a extremar la precaució i a seguir escrupolosament els consells de seguretat. Conscient que el rendiment econòmic de l’explotació forestal és insuficient per cobrir els costos de manteniment, Illa ha garantit que el Govern “no deixarà sols” ni els ajuntaments ni els propietaris privats, i que s’aportaran tant fons econòmics com personal públic per executar aquestes feines.
Una radial manipualda per un un operari d’una empresa subcontractada pel Departament de Territori
Respecte al foc de l’Empordà, que ha afectat el massís de les Gavarres, el president de la Generalitat ha fet una crida a la prudència per evitar especulacions, tot i que ha confirmat que els indicis apunten com a causa a les guspires d’una radial. L’eina la manipulava un operari d’una empresa subcontractada pel Departament de Territori. Illa ha assegurat que s’arribarà “fins al final” per aclarir els fets, que el departament cooperarà: “He demanat a Paneque que esbrini què va passar” i que col·labori “al màxim” amb el jutjat que està investigant aquest cas. El Govern està col·laborant al màxim amb la justícia. Tot i això, ha deixat clar que serà la justícia qui acabi determinant si hi va haver imprudència o responsabilitats penals.