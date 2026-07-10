El debat polític a Catalunya s’ha instal·lat en un ultimàtum: es demana a Junts una adhesió incondicional a un projecte que tot just aquest divendres s’ha enviat a les autonomies –és a dir, en el cas de Catalunya, a la Generalitat de Salvador Illa, que ja hi dona suport de sortida– perquè el Consell de Ministres el validi. Ningú més l’ha vist. I to i així en les darreres setmanes, la maquinària de govern del PSC –amb el suport d’Esquerra Republicana– ha llançat una ofensiva contra Junts per Catalunya. L’objectiu és aconseguir que el partit de Carles Puigdemont garanteixi el suport dels seus set diputats clau al Congrés per tirar endavant el nou model de finançament. S’està exigint un suport a una arquitectura fiscal i legal de la qual encara no s’ha presentat el model definitiu, ja que tot just es debatrà el 29 de juliol en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
L’estratègia de l’executiu de Salvador Illa i la d’Oriol Junqueras és instal·lar en l’opinió pública la narrativa que o s’està amb el nou finançament o que s’està en el boicot al país. Socialistes i republicans miren de posar Junts entre l’espasa i la paret advertint que oposar-se al nou model faria perdre milers de milions d’euros destinats a serveis essencials com la sanitat o l’educació. Es tracta d’una pinça política que vol carregar sobre l’esquena dels de Puigdemont tota la responsabilitat d’un eventual fracàs de la reforma a Madrid.
El president de la Generalitat ha demanat a Junts que “estigui a l’altura” i voti a favor de la proposta del nou model de finançament que “suposa 4.700 milions d’euros més per a Catalunya”, 4.686 per ser exactes, segons les xifres que han fet públiques aquest divendres. Illa, conscient que el suport dels de Junts és clau perquè el nou finançament vegi la llum, no ha tancat la porta amb parlar amb Carles Puigdemont sobre la mesura. Junqueras, per la seva banda, ha reclamat als juntaires que “es deixin estar de baralles, de retrets, d’amenaces i que pensin en Catalunya”. En la línia de l’expressat per Illa, el líder d’ERC ha dit que “Catalunya no es pot permetre llençar per la borda 4.700 milions” i espera que els postconvergents actuïn amb “la màxima responsabilitat”.
Junts resisteix a la pressió del Govern i republicans
Davant d’aquest escenari, Junts resisteix i deixa clar que veu molt difícil donar suport a una cosa que encara no existeix i argumenten que “no hi ha cap text legislatiu presentat al Congrés sobre aquest nou model de finançament”. “El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, sinó perpetuar el cafè per a tothom que hem tingut fins ara i que sabem que comporta un dèficit fiscal per als catalans”, defensen des de les files juntaires. L’últim exemple d’això es va viure aquesta mateixa setmana al Parlament, on el diputat de Junts Antoni Castellà va criticar l’acord entre republicans i socialistes al Parlament: “Per què el Govern ha tirat la tovallola i renuncia que els 22.000 milions d’euros que marxen cada any de Catalunya es quedin aquí per finançar els serveis públics i el futur de Catalunya?”, va etzibar en referència al dèficit fiscal. Junts critica que el nou model no permet a Catalunya sortir del règim comú i reitera la seva aposta pel concert econòmic i creu que, si es vol, hi ha una majoria per tirar-lo endavant.
En canvi, el Govern no vol ni sentir a parlar de concert perquè, segons defensa, no hi ha majoria al Congrés per a aquesta proposta. La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha reclamat aquesta setmana a Junts que “no generin frustració” i els ha convidat, de nou, a permetre tramitar el nou finançament al Congrés dels diputats: “Hi ha molts elements de millora en aquest nou model de finançament. A vostès no els agrada prou? Ho entenc. Permetin-ne la tramitació. I en la tramitació, negociem-ho, millorem-ho, però no perdem l’oportunitat“. De moment, Junts no es mou de la posició. La portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, va replicar la consellera a través de xarxes, i va deixar clar que els juntaires no estan disposats a transitar per “camins que enriqueixen Madrid i que continuen escurant les butxaques dels catalans”.
El camí que li queda al finançament a partir del Consell de Política Fiscal i Financera
El procés per aprovar el nou model de finançament autonòmic arrencarà al Consell de Política Fiscal i Financera del pròxim 29 de juliol, on el govern espanyol haurà de debatre i pactar la proposta de manera multilateral amb les comunitats autònomes per obtenir el vot favorable de la majoria absoluta, però ja té assegurat el suport necessari.
En aquest òrgan al govern espanyol li corresponen el 50% dels vots i a les comunitats autònomes, entre totes, l’altre 50%. És a dir, amb el vot favorable del govern espanyol i el de la Generalitat n’hi ha prou perquè quedi aprovada la proposta del nou finançament. L’única condició per tirar-la endavant és que totes les comunitats hi enviïn representació. Així, si algunes de les comunitats presidides pel PP no hi envien representació, la proposta no pot tirar endavant encara que tingui el suport dels executius de Pedro Sánchez i de Salvador Illa, respectivament.
Si se supera aquest tràmit, el Consell de Ministres donarà llum verda al text com a projecte de llei, fet que activarà l’última i definitiva fase a les Corts Generals. Allà, el text es registrarà al Congrés dels Diputats per obrir la ronda de negociacions i esmenes amb els grups parlamentaris; una tramitació que conclourà amb una votació al ple que requereix majoria absoluta abans de passar pel Senat perquè el validi, tot i que la cambra baixa mantindrà la potestat d’aixecar qualsevol veto per a l’aprovació final.