El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a Junts per Catalunya que no ponga trabas al nuevo financiamiento –pendiente de presentarse en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera– y que apoye el modelo en su tramitación en las Cortes españolas. Además, ha abierto la puerta a abordar la cuestión con el presidente en el exilio Carles Puigdemont. «Hablaré con quien tenga que hablar», ha dicho en una entrevista en El món de RAC1 y al ser preguntado sobre si está dispuesto a tratarlo con el líder de Junts. El líder del PSC ha pedido que desde Cataluña no se rechace la propuesta, y que se propongan mejoras a través de enmiendas durante su tramitación en el Congreso porque «son 4.700 millones de euros que vendrán muy bien al Gobierno».

«Desde 2014 hasta ahora se ha hablado mucho, pero hasta ahora no se ha puesto sobre la mesa ninguna solución. Hay una propuesta que nos puede proporcionar 4.700 millones de euros y espero que todos estén a la altura», ha añadido Illa, y ha reclamado que «estemos todos donde debemos estar y espero que no empiecen a surgir dudas en nuestra casa». El presidente lo ha dicho cuatro días después de que Junts negara la existencia de un nuevo financiamiento. Preguntada sobre el sentido del voto del partido de Puigdemont ante la nueva propuesta de financiamiento, la portavoz juntera en Madrid, Míriam Nogueras, negó que sea un nuevo modelo porque «no hay ningún documento legislativo escrito» que reconozca el acuerdo entre ERC y el PSOE. «No hay un nuevo sistema de financiamiento», dijo en una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio, donde criticó a Esquerra Republicana por vincular el nuevo acuerdo en financiamiento con la cesión de «la llave de la caja», y les hizo añadir que en él tampoco se incluye la recaudación del IRPF.

Además, el presidente de la Generalitat también ha defendido la validación de sus presupuestos en el Parlamento y ha asegurado que estos «valen por dos» porque, por un lado, sirven para recuperar los que considera años perdidos –las últimas cuentas eran de 2023– y, por otro lado, para mejorar las políticas públicas, las infraestructuras o las políticas sanitarias y educativas, entre otras. Illa ha afirmado que la vivienda es el problema más grave al que se enfrenta su ejecutivo y ha presumido porque, según ha dicho, es la comunidad que está haciendo más por la vivienda. «Poner la máquina de construcción en marcha no es fácil, pero se está haciendo y por tanto estoy en este sentido, no diré que es optimista, pero creo que se están haciendo las cosas que nos hemos comprometido a hacer al ritmo adecuado», ha remarcado.

El Gobierno cataloga 14 zonas boscosas como «confinadas»

Por otro lado, Illa ha anunciado que el Gobierno está diseñando nuevas líneas de financiamiento para incentivar la limpieza y el mantenimiento de los bosques catalanes. El objetivo de la medida es mejorar la resiliencia de la masa forestal ante la ola de incendios que ha afectado al país recientemente. Según ha explicado, el ejecutivo ya ha catalogado 14 zonas boscosas como «confinadas» –cinco de las cuales tienen carácter urgente– para dotarlas de franjas de seguridad y cortafuegos que faciliten las tareas de extinción. Más allá de las inversiones, Illa ha puesto el acento en la necesidad de un cambio cultural en la sociedad. El jefe del ejecutivo ha criticado la «mentalidad muy urbana» que a menudo se opone a cualquier intervención en la naturaleza, recordando que las talas selectivas y las franjas de protección son imprescindibles.

El presidente ha hecho autocrítica al admitir que, como país, se ha «llegado tarde» a la prevención, pero ha pedido pasar a la acción: «Menos quejarnos y más hacer», ha remarcado, recordando que el plan de gestión forestal se empezó a perfilar hace ahora un año. Durante la entrevista, Illa ha calificado de «complicados» los últimos días debido a la acumulación de incendios. Solo durante la jornada del domingo se registraron 13 pequeños incendios que pudieron ser controlados rápidamente gracias a la celeridad de los servicios de emergencia. Estos episodios se han sumado al gran incendio de las Gavarres, un escenario que, según el presidente, obliga a extremar la precaución y a seguir escrupulosamente los consejos de seguridad. Consciente de que el rendimiento económico de la explotación forestal es insuficiente para cubrir los costos de mantenimiento, Illa ha garantizado que el Gobierno «no dejará solos» ni a los ayuntamientos ni a los propietarios privados, y que se aportarán tanto fondos económicos como personal público para ejecutar estas labores.

Una radial manipulada por un operario de una empresa subcontratada por el Departamento de Territorio

Respecto al incendio del Empordà, que ha afectado al macizo de las Gavarres, el presidente de la Generalitat ha hecho un llamado a la prudencia para evitar especulaciones, aunque ha confirmado que los indicios apuntan como causa a las chispas de una radial. La herramienta la manipulaba un operario de una empresa subcontratada por el Departamento de Territorio. Illa ha asegurado que se llegará «hasta el final» para aclarar los hechos, que el departamento cooperará: «He pedido a Paneque que averigüe qué pasó» y que colabore “al máximo” con el juzgado que está investigando este caso. El Gobierno está colaborando al máximo con la justicia. A pesar de ello, ha dejado claro que será la justicia quien acabe determinando si hubo imprudencia o responsabilidades penales.