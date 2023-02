Desallotgen part del ministeri de Defensa en rebre dos paquets sospitosos

Dos paquets sospitosos han obligat a desallotjar part de la seu del ministeri de Defensa, a Madrid, aquest dimecres al migdia. Els agents de desactivació d’artefactes explosius de la Policia Nacional, els Tedax, s’han desplaçat fins al lloc en rebre l’avís i han pogut comprovar que els paquets són innocus. Tal com recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el ministeri d’Interior ha confirmat que les dues cartes que s’han localitzat a l’edifici no contenien explosius ni cap altra substància nociva. Així i tot, i amb el precedent de les cartes bomba que un jubilat de Burgos va enviar a altes institucions de l’Estat el novembre passat, la detecció d’aquest material ha encès les alarmes i s’ha activat el protocol, s’ha desallotjat les instal·lacions i s’ha assegurat la zona.

Els dos paquets han aparegut a la seu central del departament que dirigeix Margarita Robles pocs minuts després de la una i mitja del migdia i s’ha trobat en el lloc on arriba la correspondència i es registra la mercaderia de Defensa. La policia espanyola no descarta que aquest material s’hagi enviat des de l’estranger.

Una falsa alarma per dos paquets sospitosos ha obligat a desallotjar part del ministeri de Defensa aquest dimecres al migdia | Europa Press

Un jubilat detingut per l’enviament de cartes bomba

La setmana passada es va confirmar la detenció a Miranda d’Ebro, a Burgos, d’un exfuncionari jubilat de 74 anys per la seva relació amb l’enviament de les cartes explosives a l’ambaixada d’Ucraïna, al president espanyol Pedro Sánchez, i d’altres institucions. Divendres de la setmana passada el magistrat José Luis Calama, titular del jutjat central d’Instrucció 4 de l’Audiència Nacional, va decretar presó per a l’home acusat de sis delictes de terrorisme, en la seva versió agreujada, per l’enviament d’aquests paquets bomba a altes institucions de l’Estat, centres de defensa i interessos d’Ucraïna a Espanya.

La seu central del ministeri de Defensa també va rebre una de les sis cartes amb material explosiu el passat mes de desembre. La investigació contra Pompeyo González va destapar que el material que va utilitzar per a les cartes bomba o incendiàries el va comprar a través d’Amazon i els segells dels sobres els va adquirir a estancs de Burgos.