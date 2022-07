El coordinador del PP diu que l’independentisme “xucla la sang dels catalans”

El coordinador general del PP i fins ara conseller de la Presidència de la Junta d’Andalusia, Elías Bendondo, ha afirmat que l’independentisme “xucla la sang dels catalans”. En aquest sentit, Bendondo ha dit que Catalunya ha estat sempre el “pulmó econòmic” de l’Estat espanyol i a parer seu l’independentisme l’ha empobrit. “L’independentisme ha condemnat Catalunya al retrocés econòmic. Els catalans hauran d’escollir entre l’independentisme i el progrés econòmic”, ha afirmat a una entrevista a La Vanguardia.

El nou coordinador general popular també ha parlat de la situació del seu partit a Catalunya, on només té 3 diputats. En aquest sentit, creu que el PP té un projecte per seduir “a una majoria moderada, desenganyada amb l’independentisme”. “Hem de reconnectar amb l’electorat moderat”, deia Bendondo. Per això, el popular ha dit que Feijóo és el millor candidat per tirar endavant les seves idees.

Juanma Moreno la nit electoral davant de la seu del PP a Sevilla / EP

Crític amb els pactes del PSOE amb l’independentisme i Bildu

També ha pogut parlar dels possibles pactes amb el PSOE o Bildu. Respecte als possibles pactes amb els socialistes, el fins ara conseller de la Presidència andalús s’ha mostrat molt contundent afirmant que el PSOE de Pedro Sánchez “no vol ni pot” acordar amb el PP. A parer seu, s’ho impedeixen els seus socis, és a dir, l’independentisme i Bildu.

Ha criticat durament els pactes dels socialistes amb l’independentisme i Bildu i que tiri endavant la llei de memòria històrica. “És una bogeria. Segons la llei que han pactat amb Bildu, arriba fins el 1983. Que Felipe González no és franquista!”, ha dit irritat.

Reivindica la figura de Feijóo

Tot i això, ha reivindicat la voluntat del Partit Popular de “pactar” i ha posat d’exemple el seu pla econòmic que el PSOE ha rebutjat o la renovació del Poder Judicial.