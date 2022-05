L’independentisme pren el Col·legi d’Advocats per un dia

Un “fill de l’1-O” té des d’aquest dimarts el seu retrat penjat a la galeria d’exdegans del Col·legi de l’Advocacia –o “d’advocats”, com li agrada dir-ne a l’homenatjat– de Barcelona. Un feu de l’unionisme que només pot alterar, encara que sigui puntualment, Jaume Alonso-Cuevillas, que 25 anys després de ser elegit degà de la institució finalment veu la seva imatge al costat de la dels seus predecessors i d’alguns dels que han passat pel càrrec posteriorment. De fet, el retrat pintat per Lluís Rizzo Rey és just al costat del de Silvia Giménez-Salinas, degana entre el 2005 i el 2009, just després del mandat de Cuevillas, i que estranyament havia arribat abans a aquesta sala d’il·lustres.

El misteri d’aquest calendari alterat s’ha esmentat en l’acte en què s’ha descobert la pintura, però no ha quedat aclarit. L’actual degà, Jesús M. Sánchez –que ocupa la cadira des que la degana reelegida, Maria Eugènia Gay, va fer el salt a delegada del govern espanyol– ha hagut de passar ple tràngol de dir que el retard no era “culpa” de la seva Junta. I ha subratllat amb insistència que Gay estava especialment interessada a reparar el greuge històric durant “el seu mandat”. El suposat desig s’ha complert a mitges, perquè el retrat es va començar sota el seu mandat però no ha arribat a penjar-se amb ella en el càrrec perquè ha abandonat el vaixell.

Malgrat el seu suposat gran interès pel retrat de Cuevillas, la delegada/exdegana no ha assistit a l’acte “per problemes d’agenda”, segons ha hagut de dir el Col·legi. Sí que hi era el seu pare, també exdegà i exvicepresident del Tribunal Constitucional espanyol. El retrat de Gay pare també està penjat a la Sala de Recepcions del Palauet Casades, la imponent seu del Col·legi al carrer Mallorca, just davant de la Delegació del govern espanyol on ara mana la seva filla.

Desembarcament del cercle de Cuevillas, amb la presidenta del Parlament al capdavant

El cercle polític més proper de l’exdegà Cuevillas ha aprofitat l’homenatge per desembarcar encapçalat pels dos convidats estrella, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’expresident de la Generalitat Joaquim Torra. També hi eren l’exconseller d’Interior Miquel Sàmper, el diputat Francesc de Dalmases, l’exconseller i ex pres polític Josep Rull, i el líder de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà.

Jaume Alonso-Cuevillas durant el seu parlament en la presentació del seu retrat d’exdegà del Col·legi d’Advocats, amb l’actual degà, Jesús M. Sánchez, Laura Borràs i Quim Torra / Mireia Comas

A Cuevillas no li ha calgut parlar de política, tot i esmentar-la. “Ara faig de polític però soc advocat per damunt de tot. No sé que em demanarà la vida”, ha deixat anar dos dies després que el Tot Barcelona publiqués que és un més que possible candidat de Junts a l’alcaldia de Barcelona. Ha sigut Borràs qui ha posat l’accent polític a la cerimònia. Com a segona autoritat del país –la més important en aquella sala– ha tancat l’acte i no s’ha estat de dir que Cuevillas és, com ella, “fill de l’1-O” i que tots dos fan de polítics per unes “circumstàncies excepcionals” i per “servir el país” en aquest moment.

L’exdegana de l’esbroncada a Roger Torrent, absent

A Maria Eugència Gay li devien xiular les orelles. Durant el seu mandat va acumular escenes com l’esbroncada a l’aleshores president del Parlament, Roger Torrent, en una celebració patronal del Col·legi. Torrent va esmentar els presos polítics i va indignar, entre d’altres, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, que va marxar ofès de la sala. “No era la idea, president, l’has fet bona”, va etzibar Gay a Torrent. Després van venir altres polèmiques, com la master class que va fer al Col·legi Javier Zaragoza, el fiscal que va comandar l’acusació pública en el judici del Procés, i el silenci de la Junta de Gay quan la secció de Dret Constitucional va emetre un comunicat contra la Generalitat per l’afer del 25% de castellà a les aules.

El “no era la idea” va acabar convertit en un grup de Whatsapp dels opositors que van intentar plantar cara a Gay en les últimes eleccions del Col·legi. Eren una candidatura progressista amb alguns membres sobiranistes, però estaven lluny de ser una llista independentista. Tot i aquesta tebior, van perdre davant la candidata a la reelecció per 1.500 vots. Avui han tingut el seu moment de desgreuge quan la colla de Cuevillas ha entrat a aquest castell de moment inexpugnable de l’unionisme que és el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. No se sap, però, si serà un cavall de Troia.