L’espanyolisme es torna a colar al Col·legi de l’Advocacia amb ‘La Roja’

Selecció absoluta de futbol espanyola i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Una combinació si més no peculiar que es farà efectiva el proper divendres 25 de març, aprofitant el partit entre La Roja i Albània al camp de l’Espanyol, a Cornellà de Llobregat, amb unes jornades jurídiques sobre l’esport a la seu del Col·legi. De fet, també hi intervindrà l’actual degà Jesús M. Sánchez. Una mostra més del que per algun ampli sector del Col·legi qualifica de “vessant espanyolista” de la institució dels lletrats.

Segons ha informat el mateix ICAB, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) organitza les X Jornades Jurídiques de ‘La Roja‘. En concret, es tracta d’un “esdeveniment formatiu, habitualment fixat de forma prèvia als partits de la selecció espanyola absoluta masculina i que compta amb el suport dels col·legis de l’advocacia locals”. Aquesta vegada, el Col·legi hi col·laborarà, amb la participació del degà i la cessió dels espais i mitjans.

Façana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona / Jordi Borràs

D’aquesta manera, la seu col·legial de l’ICAB acollirà la desena edició d’aquesta jornada. Serà durant la vigília del partit de La Roja amb Albània, programat per al dissabte 26 de març a 3/4 de vuit del vespre al RCDE Stadium de Cornellà-El Prat . Les jornades tindran el títol Novetats i actualitat en el dret de l’esport, i constarà de tres taules de debat i anàlisi sobre les temàtiques següents: Dona i futbol: situació actual i reptes, La justícia al futbol: passat, present i futur; noves solucions?, i Novetats normatives al futbol nacional i internacional.

El Col·legi insisteix que l’acte comptarà amb la “presència de nombrosos experts en dret esportiu i representants d’institucions del futbol i de l’esport, així com del president de la RFEF, Luis Rubiales, i el degà de l’ICAB, Jesús M. Sánchez, que va rellevar Maria Eugènia Gay quan va assumir la delegació del govern espanyol a Catalunya el passat. També hi participaran Joan Soteras, president, Federació Catalana de Futbol i la cap dels serveis jurídics del F.C. Barcelona, Cristina Belloque.