Mas fa campanya per Junts carregant contra ERC i els governs d’esquerres

L’expresident de la Generalitat Artur Mas s’ha estrenat fent campanya per Junts per Catalunya aquest diumenge en un acte a Banyoles on ha carregat molt durament contra Esquerra Republicana i contra els governs d’esquerres. Mas ha fet referència a unes declaracions del president de la formació republicana, Oriol Junqueras, que aquest dissabte va dir que els governs d’esquerra són els que s’han d’agafar com a exemple. “Junqueras deia que s’ha d’agafar exemple dels governs d’esquerres que han aconseguit fer i mencionava Figueres i Sant Cugat. Sobretot, que això no passi, perquè s’han fet a base d’aliances de partits que van perdre les eleccions”, ha dit. Mas ha afegit que la gestió a aquests municipis “són un desastre a oblidar” per les conseqüències que ha tingut sobre la gent.

Artur Mas, durant una entrevista amb El Món, el 20 d’octubre del 2020 / Jordi Borràs

Puigdemont, preocupat per l’abstenció a les urnes i l’exclusió de Junts

En el míting, Mas ha coincidit amb el president a l’exili, Carles Puigdemont, que com no pot trepitjar Catalunya hi ha assistit telemàticament. Puigdemont, per tant, s’hi ha connectat en directe i ha dit que “cal vèncer dos grans riscs: l’abstenció a les urnes i l’exclusió de Junts”. Aquest migdia, en l’acte central a Manresa, Junts ha carregat molt durament contra ERC per haver dit que tot el que no siguin vots a ERC a l’àrea metropolitana suposa llençar els vots a la paperera. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit que “el vot a Junts és la garantia de no tirar l’1-O a la paperera” i ha carregat contra els republicans per les seves “rendicions” davant el govern espanyol. “Alguns amb les seves taules de diàleg, acords de claredat i acords a Madrid tenen pressa per llençar els vots de l’1-O”, ha ironitzat per cloure l’acte.