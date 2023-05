Mas hace campaña por Junts cargando contra ERC y los gobiernos de izquierda

El expresidente de la Generalitat Artur Mas se ha estrenado haciendo campaña por Junts per Catalunya este domingo en un acto en Banyoles dónde ha cargado muy duramente contra Esquerra Republicana y contra los gobiernos de izquierdas. Mas ha hecho referencia en unas declaraciones del presidente de la formación republicana, Oriol Junqueras, que este sábado dijo que los gobiernos de izquierda son los que se tienen que coger como ejemplo. «Junqueras decía que se tiene que coger ejemplo de los gobiernos de izquierdas que han conseguido hacer y mencionaba Figueres y Sant Cugat. Sobre todo, que esto no pase, porque se han hecho en base de alianzas de partidos que perdieron las elecciones», ha dicho. Mas ha añadido que la gestión en estos municipios «son un desastre a olvidar» por las consecuencias que ha tenido sobre la gente.

Artur Mas, durante una entrevista con El Mundo, el 20 de octubre del 2020 / Jordi Borràs

Puigdemont, preocupado por la abstención a las urnas y la exclusión de Junts

En el mitin, Mas ha coincidido con el presidente al exilio, Carles Puigdemont, que como no puede pisar Cataluña, ha asistido telemáticamente. Puigdemont, por lo tanto, se ha conectado en directo y ha dicho que «hay que vencer dos grandes riesgos: la abstención a las urnas y la exclusión de Junts». Este mediodía, en el acto central a Manresa, Junts ha cargado muy duramente contra ERC por haber dicho que todo el que no sean votos a ERC en el área metropolitana supone tirar los votos a la papelera. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho que «el voto a Junts es la garantía de no echar el 1-O a la papelera» y ha cargado contra los republicanos por sus «rendiciones» ante el gobierno español. “Algunos con sus tablas de diálogo, acuerdos de claridad y acuerdos a Madrid tienen prisa para tirar los votos del 1-O”, ha ironizado para cerrar el acto.