Junts marca perfil propi i es desmarca del model econòmic d’ERC i PSC

Junts ha tret aquest dilluns al migdia un “tema nuclear” per al partit: l’economia. Ho ha fet a Sitges, en una roda de premsa duta a terme pel secretari general del partit, Jordi Turull, l’exconseller d’Economia, Jaume Giró, i l’alcaldable de Junts per Sitges, Mònica Gallardo. El partit de Borràs aposta per marcar perfil amb ERC i PSC (partits que governen a la ciutat del Garraf) en aquesta carpeta i proposa “dinamitzar l’economia”. Per això, han recuperat diverses propostes de les negociacions del pressupost de la Generalitat, com són la deflactació de l’IRPF, la reducció de l’impost de successions o les ajudes a petites i mitjanes empreses per combatre l’encariment dels subministraments com la llum o el gas.

L’alcaldable de Junts per Sitges, Mònica Gallardo, juntament amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el conseller Jaume Giró / Junts

A més, la ubicació en la qual Junts ha fet la roda de premsa no és cap casualitat. Darrere, l’església de Sant Bartomeu i Santa Tecla a la vora del mar, juntament amb les platges gairebé sense sorra que caracteritzen Sitges. Tant Turull, com Giró i Gallardo han volgut enviar un missatge clar a l’empresariat de Sitges: “recuperar les platges de Sitges i apostar per al turisme de qualitat”. De fet, la roda de premsa s’ha fet en un context posterior a un esmorzar entre els tres dirigents de Junts i els empresaris de la vila. “Des dels ajuntaments es poden fer moltes coses per generar activitat econòmica o moltes coses per la seva decadència”, ha dit Turull enviant un dard a ERC i PSC.

L’exemple d’Olot i Reus

El secretari general de Junts ha posat d’exemples ciutats com Olot o Reus, tots dos dirigits per l’espai convergent, que han apostat per un “ressorgiment econòmic i la disminució de l’atur”. “Això és gràcies al fet que han posat facilitats”, ha dit l’exconseller de Presidència, qui creu que els consistoris no poden fer un “obstacle per a la ciutadania”. En un intent de marcar distàncies amb ERC i PSC, Junts ha enviat un missatge “agilitzador” de l’administració pública i ha posat de “mal” exemple la ciutat de Barcelona. “S’ha de fer comptant amb tothom i escoltant a tots els agents econòmics. A la capital de Catalunya és tot molt enrevessat, i per això hi ha molta gent que es queda sense feina””, ha dit Turull, qui també opta per incentius fiscals per a la gent que comença el primer negoci. A més, ha remarcat que la porta que “fa que vagi de pressa aquests tràmits són els ajuntaments” i que no es poden posar les culpes als funcionaris.

Giró marca perfil amb PSC i ERC

Per la seva banda, l’exconseller d’Economia Jaume Giró ha estat qui ha volgut marcar més perfil a PSC i ERC. “El model econòmic que representa Junts és força diferent del que representa ERC i PSC”, ha dit Giró, qui creu que la seva formació aposta per generar “progrés i benestar”. “Estem en un moment de recaptació fiscal rècord”, ha exposat l’exdirector general de la Fundació La Caixa, qui s’ha queixat que ERC i PSC no hagin volgut deflactar l’IRPF. “Ho han fet en 10 comunitats de diversos colors”, ha afirmat Giró, qui també aposta per incentius a les petites i mitjanes empreses i resoldre els 20.000 milions anuals de dèficit fiscal. Així mateix, també ha titllat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de “senyor anuncis de campanya”, després d’anunciar unes ajudes de 100 milions d’euros per als CAP. “És el 0,6% del pressupost de la Generalitat. Amb això no anem enlloc”, ha dit Giró, qui ha titllat a ERC d’ajudar a fer una “tasca de mecenatge a Sánchez”.

Gallardo promet recuperar les platges

L’alcaldable de Junts, Mònica Gallardo, ha tret pit de la seva vila i ha assegurat que Sitges és el “paradigma de la singularitat, del turisme i les oportunitats”. “Aquí hi ha el primer xiringuito de tot l’Estat”, ha dit Gallardo, qui ha carregat contra el model d’ERC i PSC a Sitges. “Han fet inviable que hi hagi sorra a les platges”, ha assegurat la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, qui ha promès la “recuperació de les platges de Sitges”. Per això, ha proposat la complicitat publicoprivada i la creació d’una agència de turisme. Així mateix, ha acusat el govern sitgetà “d’inacció” i aposta perquè “tothom tingui recursos”. “Hi ha hagut un claríssim divorci entre el sector turístic i l’administració. cal recuperar el sentiment de ser un destí inigualable”, ha dit.

Junts busca recuperar l’alcaldia de Sitges

Junts per Catalunya busca recuperar l’alcaldia de Sitges amb Mònica Gallardo, qui ja va ser alcaldable en les darreres eleccions. Malgrat les disputes internes per l’elecció polèmica com a alcaldable, Gallardo busca repetir els resultats de l’anterior alcalde de l’espai convergent, Miquel Forns, qui va ser-ho entre el 2011 i 2019. En les anteriors eleccions, Gallardo va quedar segona a pots vots d’ERC, qui ocupa l’actual alcaldia en coalició amb el PSC, Guanyem, El Margalló (que aquest cop es presenta en coalició amb el PSC) i Sitges Grup Independent.