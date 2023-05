Junts marca perfil propio y se desmarca del modelo económico de ERC y PSC

Junts ha sacado este lunes a mediodía un «tema nuclear» para el partido: la economía. Lo ha hecho en Sitges, en una rueda de prensa llevada a cabo por el secretario general del partido, Jordi Turull, el ex consejero de Economía, Jaume Giró, y el alcaldable de Junts por Sitges, Mònica Gallardo. El partido de Borràs apuesta para marcar perfil con ERC y PSC (partidos que gobiernan en la ciudad del Garraf) en esta carpeta y propone «dinamizar la economía». Por eso, han recuperado varias propuestas de las negociaciones del presupuesto de la Generalitat, como son la deflactación del IRPF, la reducción del impuesto de sucesiones o las ayudas a pequeñas y medianas empresas para combatir el encarecimiento de los suministros como la luz o el gas.

El alcaldable de Junts por Sitges, Mònica Gallardo, junto con el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el consejero Jaume Giró / Junts

Además, la ubicación en la cual Junts ha hecho la rueda de prensa no es ninguna casualidad. Detrás, la iglesia de San Bartomeu y Santa Tecla al lado del mar, junto con las playas casi sin arena que caracterizan Sitges. Tanto Turull, como Giró y Gallardo han querido enviar un mensaje claro al empresariado de Sitges: «recuperar las playas de Sitges y apostar para el turismo de calidad». De hecho, la rueda de prensa se ha hecho en un contexto posterior a un almuerzo entre los tres dirigentes de Junts y los empresarios de la villa. «Desde los ayuntamientos se pueden hacer muchas cosas para generar actividad económica o muchas cosas por su decadencia», ha dicho Turull enviando un dardo a ERC y PSC.

El ejemplo de Olot y Reus

El secretario general de Junts ha puesto de ejemplos ciudades como Olot o Reus, ambos dirigidos por el espacio convergente, que han apostado por un «resurgimiento económico y la disminución del paro». «Esto es gracias al hecho que han puesto facilidades», ha dicho el ex consejero de Presidencia, quien cree que los consistorios no pueden hacer un «obstáculo para la ciudadanía». En un intento de marcar distancias con ERC y PSC, Junts ha enviado un mensaje «agilizado» de la administración pública y ha puesto de «mal» ejemplo la ciudad de Barcelona. «Se tiene que hacer contando con todo el mundo y escuchando a todos los agentes económicos. En la capital de Cataluña es todo muy enrevesado, y por eso hay mucha gente que se queda sin trabajo», ha dicho Turull, quien también opta por incentivos fiscales para la gente que empieza el primer negocio. Además, ha remarcado que la puerta que «hace que vaya de prisa estos trámites son los ayuntamientos» y que no se pueden poner las culpas a los funcionarios.

Giró marca perfil con PSC y ERC

Por su parte, el ex consejero de Economía Jaume Giró ha estado quién ha querido marcar más perfil a PSC y ERC. «El modelo económico que representa Junts es fuerza diferente al que representa ERC y PSC», ha dicho Giró, quien cree que su formación apuesta para generar «progreso y bienestar». «Estamos en un momento de recaudación fiscal récord», ha expuesto el exdirector general de la Fundación La Caixa, quien se ha quejado que ERC y PSC no hayan querido deflactar el IRPF. «Lo han hecho en 10 comunidades de varios colores», ha afirmado Giró, quienes también apuesta por incentivos a las pequeñas y medianas empresas y resolver los 20.000 millones anuales de déficit fiscal. Así mismo, también ha tildado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de «señor anuncios de campaña», después de anunciar unas ayudas de 100 millones de euros para los CAP. «Es el 0,6% del presupuesto de la Generalitat. Con esto no vamos en ninguna parte», ha dicho Giró, quien ha tildado a ERC de ayudar a hacer una «tarea de mecenazgo a Sánchez».

Gallardo promete recuperar las playas

El alcaldable de Junts, Mònica Gallardo, ha sacado pecho de su villa y ha asegurado que Sitges es el «paradigma de la singularidad, del turismo y las oportunidades». «Aquí hay el primero chiringuito de todo el Estado», ha dicho Gallardo, quien ha cargado contra el modelo de ERC y PSC en Sitges. «Han hecho inviable que haya arena en las playas», ha asegurado la presidenta del Consejo Comarcal del Garraf, quien ha prometido la «recuperación de las playas de Sitges». Por eso, ha propuesto la complicidad público privada y la creación de una agencia de turismo. Así mismo, ha acusado el gobierno sitgetà «de inacción» y apuesta porque «todo el mundo tenga recursos». «Ha habido un clarísimo divorcio entre el sector turístico y la administración. Hay que recuperar el sentimiento de ser un destino inigualable», ha dicho.

Junts busca recuperar la alcaldía de Sitges

Junts por Cataluña busca recuperar la alcaldía de Sitges con Mònica Gallardo, quien ya fue alcaldable en las últimas elecciones. A pesar de las disputas internas por la elección polémica como alcaldable, Gallardo busca repetir los resultados del anterior alcalde del espacio convergente, Miquel Forns, quien lo fue entre el 2011 y 2019. En las anteriores elecciones, Gallardo quedó segunda a botes votos de ERC, quien ocupa la actual alcaldía en coalición con el PSC, Guanyem, El Margalló y Sitges Grupo Independiente.