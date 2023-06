Junts aposta per deixar caure Sánchez després del 23-J: “Ha mentit a tothom”

La cap de llista de Junts per a les eleccions del 23-J, Míriam Nogueras, ha assegurat que el seu partit ara mateix és partidari de deixar caure Pedro Sánchez. En una entrevista a SER Catalunya, la diputada ha rebutjat investir Sánchez després de les eleccions perquè no ha complert la seva paraula. “Estem ara en l’escenari que no se’l pot investir. És claríssim. Ha mentit a tothom”, ha dit Nogueras, que considera que el president espanyol ha faltat a la seva paraula tant amb el seu soci de coalició, Unides Podem, com amb els partits independentistes que li van fer confiança, en aquest cas ERC i EH Bildu. “Ni hi ha res del que s’havia acordat ni paga”, ha etzibat la candidata.

Els partits independentistes encaren el 23-J amb la disjuntiva sobre si cal investir Pedro Sánchez per evitar un govern de PP i Vox. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instat a ERC, Junts i la CUP a consensuar un preu per negociar amb el PSOE i fins ara només la CUP –que vol exigir un referèndum d’autodeterminació– s’havia pronunciat. ERC també és partidària de negociar un front unitari a Madrid, però no ha especificat quines serien les seves condicions en cas que l’independentisme tingui la clau d’un nou govern de coalició a la Moncloa. Amb tot, cada vegada es parla més d’un acord entre PP i PSOE per facilitar una hipotètica investidura de Feijóo amb l’abstenció socialista.

La cap de llista de Junts per al 23-J, Míriam Nogueras, al Consell Nacional del partit / JxCAT

El dilema de la Diputació de Barcelona

Nogueras es mostra partidària a no donar ni un centímetre de marga al PSC, que va pactar amb els comuns i amb el PP per treure-li l’alcaldia a Xavier Trias a l’últim minut. Junts té un problema gros amb la Diputació de Barcelona i sembla que en els últims dies guanya pes l’opinió del sector més combatiu del partit, del qual forma part Nogueras. Tal com ha explicat El Món, la direcció de Junts no té clar si li convé reeditar el pacte amb el PSC de fa quatre anys per repartir-se la Diputació. Per una banda, totes dues formacions reconeixen que l’entesa d’aquest mandat ha estat total, però la proximitat del 23-J i l’operació Collboni ha enverinat les negociacions.

Nogueras considera que no es donen les condicions polítiques per revalidar el pacte amb el PSC i, en canvi, aposta per un canvi radical en les relacions del seu partit amb ERC i intentar governar amb ells a tots els municipis on els independentistes tinguin majoria. La candidata creu que tots dos partits han de fer una reflexió profunda sobre el que ha passat a les eleccions municipals i ha reconegut que no poden continuar “com fins ara” perquè no té sentit haver cedit tant poder a uns socialistes que, d’altra banda, són primer força al país per mèrits propis i han aprofitat la divisió independentista per esgarrapar unes quantes alcaldies més. “Ens cal que, si sumem, fer-ho junts. I s’ha de començar ja. Hem normalitzat massa coses que no són normals”.