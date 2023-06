Junts apuesta por dejar caer a Sánchez: «Ha mentido a todo el mundo»

La cabeza de lista de Junts para las elecciones del 23-J, Míriam Nogueras, ha asegurado que su partido ahora mismo es partidario de dejar caer a Pedro Sánchez. En una entrevista en SER Cataluña, la diputada ha rechazado investir a Sánchez después de las elecciones porque no ha cumplido su palabra. «Estamos ahora en el escenario que no se lo puede investir. Es clarísimo. Ha mentido a todo el mundo», ha dicho Nogueras, que considera que el presidente español ha faltado a su palabra tanto con su socio de coalición, Unidas Podemos, como con los partidos independentistas que le hicieron confianza, en este caso ERC y EH Bildu. «Ni hay nada de lo que se había acordado ni ha pagado», ha espetado la candidata.

Los partidos independentistas encaran el 23-J con la disyuntiva de si hay que investir a Pedro Sánchez para evitar un gobierno de PP y Vox. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado a ERC, Junts y la CUP a consensuar un precio para negociar con el PSOE y hasta ahora solo la CUP –que quiere exigir un referéndum de autodeterminación– se había pronunciado. ERC también es partidaria de negociar un frente unitario en Madrid, pero no ha especificado cuáles serían sus condiciones en caso de que el independentismo tenga la clave de un nuevo gobierno de coalición en la Moncloa. Con todo, cada vez se habla más de un acuerdo entre PP y PSOE para facilitar una hipotética investidura de Feijóo con la abstención socialista si los populares consiguen una amplia mayoría.

La jefa de lista de Juntos para el 23-J, Míriam Nogueras, al Consejo Nacional del partido / JxCAT

El dilema de la Diputación de Barcelona

Nogueras se muestra partidaria a no dar ni un centímetro de margen al PSC, que pactó con los comunes y con el PP para quitarle la alcaldía a Xavier Trias en el último minuto. Junts tiene un problema gordo con la Diputación de Barcelona y parece que en los últimos días gana peso la opinión del sector más combativo del partido, del cual forma parte Nogueras. Tal como ha explicado El Món, la dirección de Junts no tiene claro si le conviene reeditar el pacto con el PSC de hace cuatro años para repartirse la Diputación. Por un lado, ambas formaciones reconocen que el entendimiento de este mandato ha sido total, pero la proximidad del 23-J y la operación Collboni han envenenado las negociaciones.

Nogueras considera que no se dan las condiciones políticas para revalidar el pacto con el PSC y, en cambio, apuesta por un cambio radical en las relaciones de su partido con ERC para intentar gobernar con ellos en todos los municipios donde los independentistas tengan mayoría. La candidata cree que ambos partidos tienen que hacer una reflexión profunda sobre lo que ha pasado en las elecciones municipales y ha reconocido que no pueden continuar «como hasta ahora» porque no tiene sentido haber cedido tanto poder a unos socialistas que, por otro lado, son primera fuerza en el país por méritos propios y han aprovechado la división independentista para arañar unas cuántas alcaldías más. «Nos hace falta que, si sumamos, hacerlo juntos. Y se tiene que empezar ya. Hemos normalizado demasiadas cosas que no son normales».