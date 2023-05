Junqueras recorda al PSC les fugues de dirigents

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha recordat al PSC les fugues de dirigents socialistes cap a les files dels republicans en un acte de campanya a Vilafranca del Penedès i amb la presència de la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l’alcaldable vilafranquí d’ERC, Pere Sàbat. “Quanta gent va constatar que als espais on estaven se’ls negava el dret a decidir el seu futur polític? Quanta gent va haver d’abandonar el PSC per poder seguir sent veritablement socialista?”, ha dit Junqueras, en un dard directe al PSC. El líder republicà ho ha fet mentre agraïa als dirigents republicans i a la ciutadania que es mantinguessin al partit quan eren “pocs”, tot i que tampoc s’ha oblidat d’agrair a tota aquella gent que ha vingut “nova”. “Quan heu vingut, ens heu fet millors”, ha dit Junqueras.

Dirigents d’ERC en un acte de campanya per a les municipals del 28 de maig a Vilafranca del Panadès / ERC

ERC, a la càrrega contra la “sociovergència”

El lloc i el dia no és casualitat. Junqueras ho ha fet en un dels feus històrics de l’anomenada “sociovergència” i després que el PSC ‘s’oblidés’ de nomenar el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, com a alcalde socialista de Vilanova i la Geltrú en un acte a la capital del Garraf la setmana passada. Els republicans tenen clar l’objectiu a batre aquest 28-M a Vilafranca, i per això han dut a terme un discurs polaritzat. Entre allò “nou” o allò “vell”. “Aquestes eleccions van de triar entre aquells que han governat quaranta anys o entre un projecte nou i transformador. Entre aquells que han manat sempre o un projecte de futur”, ha dit Junqueras, qui ha recordat també la crisi de Caixa Penedès. “Qui va ensorrar Caixa Penedès en aquesta comarca van ser ells especulant amb els vostres estalvis en contra vostra”, ha dit Junqueras dirigint-se al públic de l’Alt Penedès.

A més, Junqueras ha acusat Junts i PSC de “pactar abans de les eleccions” i de tenir “molts diners, les entitats financeres a sobre i els mitjans mediàtics”. “Només hi ha un pacte que ho pot canviar tot, que és el nostre pacte amb la gent i així guanyarà el camí a la independència del nostre país”, ha afirmat Junqueras al teatre municipal Cal Bolet.

Forcadell i Jordà opten pel “canvi”

Qui també ha enviat dards clars a PSC i Junts són l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà. Forcadell ha acusat Junts i PSC de creure’s que “són els amos dels pobles i ciutats”. “Ha arribat l’hora del canvi. Això va d’entre un govern que aposta pel canvi o el de la sociovergència que és continuista, conformista”, ha etzibat Forcadell, qui ha tret pit que el seu partit no té cap cas de corrupció. Així mateix, ha volgut recordar que “són els partits amb més represaliats” i ha nomenat els exiliats de la Segona República, els afusellats, els caiguts en combat, així com tots els alcaldes represaliats pel Primer d’Octubre. “Seguirem tenint represaliats al nostre país, malgrat que alguns facin marxa enrere. Hem de ser molts alcaldes republicans per córrer riscos per la llibertat del nostre país”, ha afirmat l’expresidenta de l’ANC, qui ha titllat de Junts, Convergència i PSC de “passat”. “Tenen propostes antigues, caduques i antiecològiques. Quina transformació voleu que facin si aposten per l’aeroport o com els socialistes van rebaixar la de la llei sí és sí?”, ha dit Forcadell esperonant els republicans.

Per la seva banda, la titular d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha tret pit d’haver començat ja el “canvi transformador” des del Govern de la Generalitat i ha acusat els governs de Junts i PSC d’inacció. “N’hi ha uns que s’han estat 40 anys fent exactament el mateix perquè ja els estava bé. Ara ens trobem que ho hem de canviar i ho hem de transformar”, ha dit Jordà posant d’exemple la transició energètica i com, a través de l’energètica pública, tots els edificis públics tindran energia neta i renovada el 2030. També ha volgut posar d’exemple la gestió dels boscos, i ha acosat Junts i PSC de no gestionar-los durant 40 anys. “Només s’hi dedicaven 3 milions d’euros del pressupsot. Ara, nosaltres en hi dediquem 23”, ha tret pit Jordà.

Sàbat busca ser alcalde

Un discurs molt similar l’ha fet l’alcaldable d’ERC a la capital de l’Alt Penedès. Pere Sàbat ha acusat el govern de Junts i PSC, que porten governant conjuntament 11 anys, d’inacció. Entre les seves propostes, hi ha una segona biblioteca, doblar el pressupost d’habitatge, continuar amb el campus universitari o executar unes noves dependències de la Policia Local. “No som els de la inèrcia i els de sense futur. Som els que davant del repte mirem de cara i aportem respostes”, ha dit Sàbat, qui també ha tret pit de portar a la llista dirigents provinents de tots els colors polítics. Així mateix, també ha estat qui ha tret la ‘carta Rodalies’ per atacar els socialistes. “Batallarem per tenir una Renfe de qualitat i que no afecti les 5.000 persones que agafen el tren cada dia i veuen un servei desastrós”, ha dit.