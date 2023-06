La CUP intenta contraatacar el fantasma de l’abstenció independentista

La CUP ha anunciat aquest dissabte al matí que es presentarà a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, avançades per Pedro Sánchez. Aquesta ha estat la decisió del 61% dels 1.300 cupaires que han votat, d’un cens de 2.200 que estaven cridats a participar en la consulta interna i en debat assembleari sobre la seva estratègia electoral. De fet, hi havia tres opcions: candidatura, abstenció i vot nul. Finalment, els cupaires tindran candidatura. Un fet que l’actual portaveu al Congrés i cap de llista per Girona, Mireia Vehí, ha utilitzat per contrarestar l’espantall de l’abstenció independentista en la valoració dels resultats.

Vehí, en roda de premsa posterior a la celebració del Consell Polític, a Sant Pere de Ribes (Garraf), ha garantit que la CUP anirà a Madrid a defensar la independència i ha assegurat que els cupaires han rebut el “missatge” dels resultats de les eleccions municipals. Per tant, ha deixat clar que entén que hi hagi cert malestar en el mercat electoral independentista i d’esquerres, però ha advertit que l’abstenció, tot i que és una “opció legítima”, en l’actual context és arriscada perquè hi ha l’amenaça que la “dreta i la ultradreta arribin a la Moncloa”. En aquesta línia, Vehí ha recalcat que, en tot cas, l’abstenció ha d’anar acompanyada d’una estratègia i una organització.

Una imatge de diversos representants de la CUP a les institucions durant els actes de la campanya del 28-M/CUP

Les conseqüències de no votar i no organitzar-se

De fet, l’argument de Vehí recorda el d’una famosa marca de pneumàtics amb l’atleta Carl Lewis, que sortia a la carrera amb sabates de tacons. Un espot que incorporava el lema La potència sense control no serveix de res. En aquesta línia, Vehí ha defensat l’opció d’abstenir-se el 23-J com a “legítima” i ha admès que la CUP, que té “ànima llibertària”, la defensa i que “l’anarquisme l’ha practicat durant molt temps”. Però ha volgut emfatitzar que “l’abstenció és una opció legítima políticament i des de l’esquerra quan es converteix en organització”. “No tot és votar, ara s’ha de treballar i la gent s’ha d’organitzar, perquè no organitzar-se i no votar té unes conseqüències claríssimes en aquest escenari, i és la incompareixença de l’esquerra independentista, la incompareixença de l’independentisme en un context en què la dreta i l’extrema dreta amenacen els drets de tothom”, ha afegit.

“En un context així”, ha continuat la que serà la cap de llista per Girona, “en un Congrés on no només hi haurà 52 diputats de Vox com ara sinó que poden estar al govern, que hi hagi diputats que representin el republicanisme democràtic i combatiu al nostre país és imprescindible, que hi hagi diputats que defensin desacomplexadament la independència del nostre poble és imprescindible, i això és el que anirà a fer la CUP a Madrid”. De tota manera, Vehí ha mostrat comprensió pel debat generat al voltant de l’abstenció. “Nosaltres sabem que hi ha gent cansada i també gent d’esquerres cansada i enfadada, nosaltres entomem el missatge de les eleccions municipals, reflexionarem i farem tot el que estigui a les nostres perquè la nostra participació en les institucions es llegeixi com a útil i necessària”, ha ressaltat.

“Nosaltres no volem enganyar la gent tot dient que ens han de votar perquè si no ve el llop i que ve l’extrema dreta com fa Pedro Sánchez”, ha advertit. “Això és reduccionista i és tractar la gent com a menors d’edat. Però amb la situació que hi ha ara, amb la dreta i l’extrema dreta a les portes de la Moncloa, si l’independentisme i les esquerres es queden a casa és perquè hi ha projecte organitzatiu darrere, perquè quedar-se a casa i no votar i no organitzar-se és regalar-los el partit, és la incompareixença de l’independentisme i les esquerres perquè la dreta i l’extrema dreta són una amenaça per als drets de les persones i del nostre poble”.