Alerta Solidària aposta perquè la CUP no es presenti a les eleccions al Congrés 23-J

Nou document de debat a la CUP, que s’afegeix als tres ja existents sobre el paper que ha de fer la formació en les eleccions del 23-J. La influent organització antirepressiva, Alerta Solidària, que forma part de la biosfera cupaire, ha presentat un document de cara l’assemblea i consell polític, que se celebra dissabte, amb què argumenta perquè considera que cal descartar concórrer a les eleccions estatals. El document aporta cinc raons per les quals considera que no cal repetir l’aventura que han dut a terme Mireia Vehí i Albert Botran, als quals, així i tot, agraeix la feina feta durant aquesta legislatura. “Des d’Alerta Solidària entenem que l’esquerra independentista no hauria de concórrer a les eleccions al Congrés espanyol”, conclou el text.

El document, al qual ha tingut accés El Món, raona que la presència cupaire al Congrés espanyol no ha complert amb les expectatives que s’havia proposat l’esquerra independentista. En el text, Alerta Solidària ressalta el poc temps que hi ha per al debat arran de l‘avançament sobtat dels comicis. Tot i això, avisa que no participarà en les votacions, però sí que vol fer constar la seva opinió a la militància, tenint present que en la seva assemblea van decidir que la seva aposta és “no concórrer” a les eleccions estatals. En tot cas, expliquen el seu posicionament, perquè en l’assemblea de la CUP no hi participaran les organitzacions amb vot ponderat –ells no hi poden ser com a organització– i sí, en canvi, la militància.

Els diputats de la CUP al Congrés Mireia Vehí i Albert Botran | Jordi Borràs

Els cinc motius de la posició d’Alerta Solidària

Els cinc motius que porten Alerta Solidària a prendre aquesta posició van des de la defensa de la llengua, a la legitimació del poder de Madrid que implica ser al Congeés o a la manca de visibilitat dels Països Catalans. El document agraeix la feina de Botran i Vehí amb un “som conscients de la feina, sovint invisible, que han dut a terme”. Ara bé, retreuen que “mirat en perspectiva, dels objectius que teòricament s’havia marcat la CUP com a motius per tenir representació al Congrés, aquests no s’han complert, en part per elements externs a la mateixa CUP i a l’esquerra independentista en general”.

Així, es queixen que “no s’ha aconseguit visibilitzar els Països Catalans, ni per presència ni tampoc per visibilització de les diferents lluites i problemàtiques” de la nació sencera. També creuen que la presència cupaire al Congrés “alimenta el discurs que a Madrid es prenen decisions importants”. De fet, Alerta Solidària opina que la seva participació és “de facto un intent de reformar o reformular l’Estat espanyol”, que considera que és un “obstacle per l’alliberament nacional i social del poble treballador català”. Un altre dels arguments és que “no hi ha hagut més visibilització de la lluita i defensa del català. En quart lloc, raonen que la CUP “no ha pogut jugar un paper d’ingovernabilitat” com es va comprometre i que la motivació econòmica, és a dir, tenir ingressos per a sostenir l’organització no és prou motiu si no hi ha una “estratègia i motivació política”.