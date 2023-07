El debat electoral de RTVE, el darrer de la campanya per a les eleccions estatals del 23-J, ha estat marcat per dues absències: la de Catalunya, que s’ha esmentat de passada i només s’ha tractat durant dos minuts dels 90 que ha durat el debat; i la ja anunciada baixa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es nega a participar en els esdeveniments organitzats per la corporació pública.

Malgrat que el cap de llista d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, havia interpel·lat aquesta tarda Pedro Sánchez i Yolanda Díaz perquè es pronunciessin durant el debat sobre “quin projecte tenen per a Catalunya“, han fet el sord i aquesta petició no ha arribat a l’Estudi 6 de Prado del Rey a Madrid.

Cap dels dos candidats ha fet cap proposta concreta per a Catalunya durant els tres blocs temàtics -economia, polítiques socials i pactes d’Estat i postelectorals- ni tampoc ho han fet durant el torn final d’un minut que han tingut cadascun dels participants. Pedro Sánchez s’ha limitat a retreure a Vox que amenaci Catalunya amb “un article 155 dur” i que vulguin solucionar el conflicte polític a “bufetades”. “El programa d’Abascal va contra la Constitució, volen il·legalitzar partits, acabar amb les autonomies”, ha reblat.

El president del Govern i candidat a la reelecció pel PSOE, Pedro Sánchez, amb el seu equip abans del debat electoral / Eduardo Parra – Europa Press

Pinça de Sánchez i Díaz contra Abascal amb Feijóo pel mig

Yolanda Díaz i Pedro Sánchez han fet referències mútues per defensar la gestió del govern de coalició, que volen repetir, i a situar el líder de Vox com un conjunt amb Alberto Núñez Feijóo, absent al debat. “Ens volen fer retrocedir 50 anys enrere: volen que una netejadora treballi fins als 70 anys i privatitzar les pensions”, ha criticat Díaz.

D’altra banda, Pedro Sánchez ha acusat PP i Vox de posar Espanya “en un túnel del temps tenebrós” perquè “arrasen els drets” i ha carregat contra el relat de la dreta que el seu govern era “il·legítim”, que es va situar en una posició “negacionista” durant la pandèmia i que ha “boicotejat” qualsevol solució als efectes de la guerra d’Ucraïna. “O optem pels qui hem estat treballant per protegir la gent o donem la raó als únics que el que han fet és destruir i mentir”, ha sentenciat.

El candidat de Vox, enxampat

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha patinat en el primer bloc del debat en el seu afany de carregar contra l’aliança del govern de coalició amb EH Bildu i ha afirmat que “amb el patriotisme de Bildu han aprovat la reforma laboral”. Res més lluny de la realitat perquè el no d’EH Bildu va tensar la relació entre el govern de coalició i la formació abertzale, que al costat d’ERC, va votar-hi en contra.

De fet, Yolanda Díaz i Pedro Sánchez li han fet notar a Abascal que havia mentit perquè la reforma laboral va penjar d’un fil pel no dels socis d’investidura i, de fet, la va acabar salvant l’error de l’exdiputat del PP Alberto Casero.

El candidat a la Presidència per Vox, Santiago Abascal, abans del debat electoral organitzat per RTVE / Eduardo Parra – Europa Press

El moderador esperona els candidats

El debat a tres entre Sánchez, Díaz i Abascal no ha tingut res a veure amb el soroll del cara a cara entre Sánchez i Feijóo i ha transcorregut amb intervencions fluides dels candidats, sense pràcticament interrupcions. El debat ha estat tan serè que al final del primer bloc, dedicat a l’àrea econòmica, El moderador del debat, Xabier Fortes, els ha convidat a fer més travat el debat sense arribar al “soroll”. D’altra banda, Fortes ha fet referència a l’absència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha lamentat que la radiotelevisió pública estatal no ha pogut oferir “tots els angles com hagués desitjat” per la negativa del popular a assistir-hi.