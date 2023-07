Batet demana concentrar el vot en Sánchez: “Se l’ha jugat per nosaltres”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat als catalans que concentrin el vot en el candidat socialista, Pedro Sánchez, perquè “no hi ha intermediaris que valguin”. “Faig una interpel·lació a tots els catalans perquè concentrin el vot a Sánchez, a favor de progressar”, ha demanat en la trobada municipalista del PSC celebrada aquest dissabte al Palau de Congressos de Barcelona. En la mateixa trobada, la candidata socialista i presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha defensat que “mereix el suport dels ciutadans” perquè “ha encarrilat la crisi política a Catalunya”. “Se l’ha jugat per nosaltres i li ha comportat crítiques ferotges”, ha afegit.

Batet ha defensat aferrissadament que el president espanyol “se l’ha jugat” perquè els catalans “recuperéssim la convivència”. “Va funcionar i avui Catalunya està millor i Espanya està millor”, ha dit. Posteriorment, ha assegurat que el “clima social” a Catalunya “ha canviat radicalment” i que per comprovar-ho només cal “passejar per les ciutats i pels pobles”.

“El camí del diàleg i el retrobament entre Catalunya i la resta de l’Estat depèn del fet que hi continuï havent un govern socialista”, ha dit. Per això ha demanat votar Sánchez per “no tornar a la fractura sense esperança, tornar a la tensió, a enredar-nos a la confrontació”. “Ningú vol tornar al passat a Catalunya”, ha conclòs.

El líder del PSC, Salvador Illa, i la presidenta del Congrés i candidata el 23-J, Meritxell Batet, durant el consell nacional del PSC / Natàlia Segura

“Això només és el tràiler de la pel·lícula de terror que ens espera”

Batet ha assegurat que Espanya es juga “tirar endavant o retrocedir” en cultura, salut, transició ecològica, educació i lluita contra la violència de gènere. La candidata socialista ha advertit que el PP fitxarà ministres “trumpistes o negacionistes del canvi climàtic” i ha recordat que el PP ja ha acceptat que la violència de gènere es passi a dir violència intrafamiliar. També ha recordat que Feijóo va justificar la violència masclista de Vox “per haver tingut un divorci dur”. “Això només és el tràiler de la pel·lícula de terror que ens espera a totes les dones del país”, ha avisat.

El cap de l’oposició a Catalunya, Salvador Illa, ha conclòs la trobada assegurant que “la tasca política més important” que tenen per endavant els alcaldes i regidors socialistes d’ara al 23 de juliol és “tornar a donar una resposta contundent a les urnes”. “El 23-J hem d’omplir-les perquè el president Sánchez continuï al capdavant del govern d’Espanya”, ha conclòs.