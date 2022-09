Donen l’alta mèdica a Jordi Pujol

L’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol ha estat finalment donat d’alta aquest dissabte després de patir un ictus que el va tenir ingressat uns dies. Pujol, de 92 anys sortirà de l’hospital de Sant pau de Barcelona durant el dia d’avui, després d’haver patit un vessament cerebral que l’afectava a la parla, tal com va explicar la família en el moment de l’ingrés. Tot i que els metges sempre han parlat d’una situació favorable i no s’ha patit per la vida de Pujol, se’l va haver d’operar d’urgència el passat dia 12 al voltant de les 21 hores de la nit.

Pujol ingressava a l’hospital fa menys d’una setmana amb un ictus que se li havia detectat per complicacions a l’hora de parlar. No ha estat fins aquest dissabte quan ha rebut l’alta mèdica que assegura que ja està llest per acabar-se de recuperar a casa. Després de cinc dies en observació, els metges ja asseguren que no hi ha perill, tot i que encara parla i menja amb dificultats. A més, se li ha identificat una lesió cerebral a la regió temporal esquerra. Davant la gravetat de les lesions, l’hospital ja va decidir que l’expresident comences la rehabilitació el passat divendres.

L’expresident Jordi Pujol al públic de l’acte d’homenatge a Ramon Trias Fargas celebrat el juny de 2022 | ACN

Una entrevista molt oportuna

Abans de l’episodi, Pujol també va participar en una entrevista a El Suplement amb Roger Escapa, de Catalunya Ràdio. De fet, allà l’expresident Pujol va reflexionar sobre la mort. En aquest sentit, va assegurar que no li agradava parlar del tema i que no hi pensava. “És igual” perquè “arribarà d’aquí a un any, d’aquí dos, d’aquí tres”, descrivia l’expresident fent referència a la seva edat i com podia ser que la mort arribes en un moment no molt llunyà. “No em preocupa perquè és inevitable”, va dir Pujol. “La mort la tinc present. I qui no? No és la meva obsessió”, va concloure.