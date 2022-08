Ferran Pujol: “Amb la verola del mico es cometen els mateixos errors que amb el VIH”

Catalunya, i Barcelona especialment, s’han convertit —al costat de Madrid— en els llocs amb més incidència a nivell mundial de la nova verola del mico. Tot i que l’estat espanyol és l’indret del món més afectat en nombre de casos per volum de població, la resposta a nivell de vacunació ha estat molt més tímida que la que s’ha vist en països com EUA o Canadà. El BCN Check Point, centre comunitari adreçat a homes que fan sexe amb homes, ha estat un dels punts centrals per iniciar la vacunació de les primeres 700 persones que han rebut el vaccí. El director del centre, Ferran Pujol (Reus, 1959), explica en aquesta entrevista la resposta tímida que hi ha hagut davant la virus. Avisa que la verola del mico tornarà i ho farà per anar més enllà del col·lectiu gai, que és per on ha començat l’expansió.

Com viu el col·lectiu l’impacte del virus de la verola del mico?

Al maig se’n va començar a parlar i es va veure aviat que s’estendria d’una manera molt difícil de controlar. Tot i que no és una infecció de transmissió sexual, la majoria de casos de verola del mico es transmeten en una relació sexual, per contracte estret. Cal un contacte amb la saliva, més directe, tot i que en alguns casos es pot transmetre per l’aire si hi ha una conversa sense mascareta i les gotes de saliva arriben a la persona que tens davant. Els estudis deixen cada cop més clar que es transmet per via sexual i, fins i tot, precisament amb penetració i sexe profund és on hi ha més probabilitats d’infecció.

Pel que fa la col·lectiu, un cop més ens assabentem de les coses pel boca-orella. S’ha fet algun esforç en publicar i se n’ha parlat molt, però a nivell d’advertir un sector de la població determinat de que hi ha un factor que l’amenaça —precisament per no estigmatitzar el col·lectiu—, això una vegada més no s’ha fet. És complex. Perquè el mateix Departament de Salut, el primer que va fer —i els ho agraeixo— va ser contactar amb nosaltres per veure com abordar aquest tema sense afectar de manera negativa les persones que el pateixen. No ens enganyem, el 95% són homes que tenen sexe amb homes.

O sigui que buscant no estigmatitzar es posen entrebancs a una informació clara i directa?

La resposta a això és bastant difícil. Personalment, penso que el col·lectiu ha de fer valdre els drets que tenim i que hem adquirit. Hem d’estar per totes, quan les coses van bé i quan no també. No hi ha cap altre col·lectiu social a qui l’amenaci un problema de salut i que s’hagi d’advertir a través d’aplicacions mòbils o per una via més o menys clandestina perquè la resta de la societat no interpreti que aquell col·lectiu és una amenaça. D’això n’estem retips perquè ja va passar amb el VIH. Seguirà passant perquè crec que l’estigma no és la informació, ni donar-la objectiva i clarament, sinó l’ús que se’n fa.

Ferran Pujol, director del BCN checkpoint / Mireia Comas

Per tant, aquesta prevenció per no estigmatitzar acaba sent perjudicial en la lluita contra el virus dins de la comunitat, amb intents conservadors d’ocultar, desvincular…?

Si hi ha quelcom que pot ser una amenaça per tu, qui primer ha de divulgar el missatge han de ser les institucions responsables de la salut pública. Les entitats i centres podem fer molt, però d’entrada, sense complexes, hi ha d’haver una informació clara i objectiva, sobretot perquè el virus no discrimina. Però també és evident que s’ha donat, per qüestions sociològiques determinades, en un col·lectiu molt concret, relativament tancat. Si tens un brot en un col·lectiu que deu representar un 4% de la població sexualment activa, i que a més s’interrelaciona en un món globalitzat, és lògic que la majoria de casos se segueixin produint allà.

Es poden fer articles explicant cap en fora el cas de moltes persones que prenen cura de al seva salut. Això ja ens va passar amb la PreP. Aquell que la demana és perquè no vol infectar-se de VIH i no vol infectar ningú. Enlloc de posar això en valor, ui, la PreP és per follar sense condó… aquesta part de la societat que fa aquesta lectura de les coses sempre hi serà i per molta pedagogia que facis tampoc la podràs educar massa. Però també hi ha una altra part de la societat que la vida no la interpreta d’aquesta manera. Per tant, aquí una vegada més s’estan cometent els mateixos errors que amb el VIH.

Quins són aquests errors?

Voler fer creure durant molts anys que en països com el nostre el VIH era un problema endèmic i transversal. Això no és així, això és així a l’Àfrica subshariana, però aquí no. Aquí afectava uns col·lectius determinats. Tot això ja comença quan la OMS fa dècades que ve demanant que es vacuni la gent de la República Democràtica del Congo a centre Àfrica i que se solucioni el problema d’aquesta verola incipient, que torna i no es fa res d’això. Ara ja ho tenim aquí, inicialment en homes gais i la resposta és tímida, perquè ho és s’ha de dir.

Per què?

Hi ha qüestions que ho justifiquen com ara que la producció de la vacuna és complicada. Jo ara he estat a la conferència internacional del sida al Canadà i algunes persones que eren allà van aprofitar per vacunar-se de la verola del mico. Molts metges que conec. Aquí els sanitaris del no estan vacunats, ni tan sols els del nostre centre, que estan en contacte directe diàriament amb persones amb la verola, se’ls demana que facin servir els EPIs i que desinfectin la sala.

Ferran Pujol, director del BCN checkpoint / Mireia Comas

No van vacunar els sanitaris del vostre centre?

No ens van deixar perquè hi ha tan poques vacunes que s’argumentava que els sanitaris són els que més informació tenen i per tant més capacitat per protegir-se. I les 700 vacunes s’havien d’optimitzar, un desgavell, un desgavell…

Un desgavell?

Un desgavell, no, a veure, a nosaltres se’ns van donar el dimecres 700 vacunes i el dijous vam començara vacunar. Amb això hem estat eficients i àgils. Jo entenc que un hospital és més farragós, té unes estructures més complicades, començant per si té infermeria disponible o no en té. Nosaltres aquí tampoc ens que ens sobri la gent. Ja tenim prou feina amb el VIH, amb la PrEp i amb altres coses, però això ens va venir a sobre. Rebíem 700 vacunes de les 1.600 que van arribar a Catalunya, 400 al Clínic i 400 a Drassanes (Vall d’Hebron).

Per què més a Check Point que a d’altres?

Perquè es va calcular en funció del nombre de persones que feien PrEp. I ara em pregunto jo: per què calia que la gent a que anéssim a vacunar fés PrEp? Doncs perquè si no m’equivoco aquest criteri el va posar el ministeri a Madrid perquè va entendre que les persones amb PrEp eren les que estaven amb més risc de contreure el VIH. En definitiva, les que més relacions sexuals tenen. Això no és ben bé així. Es correcte per algunes persones, però no per d’altres. Com tot, tenim de tot a tot arreu. Hi ha persones que estan fent profilaxis contra el VIH perquè tenen una sexualitat molt activa. Però altres no la tenen tan activa, només volen evitar el risc quan fan sexe, que pot ser esporàdicament.

El criteri doncs és qüestionable?

Si tens 700 vacunes, si tens 2.500 en PrEp aquí i 5.000 a un altre centre, pensant només de vacunar els que t’arriben a tu… sort que els criteris els van posar els altres perquè jo no hagués sabut per on començar. Ara aquests criteris no tenen ni cap ni peus, en certa manera . S’havia de començar d’una manera o altra i s’havia de començar per aquí. Vacunes no n’hi havia. A EUA i el Canadà sembla ser que hi havia reserves de vacuna per por a una guerra biològica i aquests països van fer acopi d’una vacuna d’un virus que esteva pràcticament eradicat des del 1978. En menys d’un mes al Quebec han vacunar més de 15.000 homes gais.

Ferran Pujol, director del BCN checkpoint / Mireia Comas

Aquí a Europa no hi havia vacuna. És un laboratori danès que la produeix amb molta dificultat. Són virus atenuats i costa molt fer la vacuna., és un procés lent. Esperem que després que l’OMS hagi declarat l’emergència sanitària la UE doni llicència a altres laboratoris perquè en puguin produir, suposant que la vacuna tingui aquest efecte protector. Ha de passar un temps perquè veiem què passa amb la vacuna.

L’atenció de les autoritats i de la comunitat sobre la verola del mico està al nivell que mereix ocupar la segona posició del lloc amb més incidència de tot el món darrere Madrid?

Salut sí i també el col·lectiu. Perquè aquí han vingut centenars de persones no només a buscar la vacuna sinó amb por de símptomes. Ara hi ha com una mena d’aturada, que té més a veure amb la segona quinzena d’agost que amb una altra cosa perquè fins que me’n vaig anar a la conferència del Canadà això era un no parar, diagnosticàvem entre 8 i 10 casos cada dia. Gairebé no fèiem res més sense deixar d’atendre la sífilis i totes les altres coses que hem d’atendre. Aquí venien cada dia persones amb els ganglis inflats, amb les pústules i problemes que ells mateixos veien que probablement fós la verola. En alguns casos, no sempre, es confirmava, i en alguns havien anat prèviament a urgències i els havien dit que tenien un xancre sifilític al penis, quan en realitat era la verola del mico.

Hi hagut diagnòstics equivocats als centres de salut?

Tampoc pots dir que siguin mals metges, sinó que no ho havien vist mai. Aquí vam tenir una afluència molt gran i crec que això ara tornarà al setembre.

Un creixement vinculat al festival Circuit?

No es pot pensar, per una imatge d’un Aqua Park on hi ha 50.000 homes en banyador, que d’aquests 50.000 ningú tindrà una mínima consciència. N’hi haurà molts que s’ho pensaran dues vegades. Un cosa és està a la piscina ballant i una altra és tenir una relació sexual estreta. Ara, aquella imatge potser fa pensar que aquella gent es posen tots junts en un mateix llit, però això no és així. Hi haurà gent que sí perquè recomanacions que són molt conservadores jo tampoc les faig massa a gust. Amb el VIH encara podies dir amb el condó, que no és 10o% infal·lible, ja redueixes molt el risc. Però és que aquí no hi a res, com que no tens res, què pots dir, intentar ser més selectiu amb les parelles. Això no vol dir discriminar aquest fa cara de verola i aquest no. Pensat-ho una mica si pots i si no fes el que vulguis. Al final, no vull banalitzar…., la verola del mico tornarà i anirà més lluny del que ha anat. Es resol espontàniament en la majoria dels casos; els que ho passen malament ho passen molt malament, però per sort són pocs.

Ferran Pujol, director del BCN checkpoint / Mireia Comas

La vacuna únicament redueix símptomes…

No sabem si això passa. Es dedueix que això passaria així com passa en la majoria dels casos, però no ho sabem perquè no hi ha casuística encara. La vacuna que es fa servir ni tan sols es específica per aquesta verola, és la vacuna de la verola humana. Esperem que sí, hi ha indicis de que sí., però ha de passar més temps per poder fer comparacions entre gent vacunada i gent que no ho està.

L’alerta ha fet que moltes persones optessin espontàniament per l’abstenció o la reducció de parelles?

És complicat, també està en funció del teu concepte de sexualitat. La sexualitat no és una cosa fàcilment prescindible per a moltes persones. La sexualitat va més enllà de l’acte físic, forma part del creixement personal. Per molta gent la sexualitat és important, no tothom té parella, no tothom està a gust sol, no a tothom li pots demanar que es passi la setmana treballant i que el cap de setmana miri Netflix. La gent necessita comunicar-se i la sexualitat és una manera estupenda de comunicar-se. En lloc de dir a la gent que s’abstingui, sí m’atreviria a dir que sigui una mica més selectiu perquè potser ara no és moment de fer sexe grupal… Esperem a saber una mica més. Però això explica-li a algú que ja té una certa addicció a la sexualitat, que està enganxat amb drogues de chemsex. Tenim realitats molt complexes, el que et va bé a tu no va bé al del costat. Dintre del que en sabem, la informació del que hem de fer o com ens podem protegir, això ha d’estar molt clar, però especialment per a la gent a qui més està afectant ara. I això és el que no s’està fent.

Ferran Pujol, director del BCN checkpoint / Mireia Comas

Què ho impedeix?

Si fóssim el Regne Unit estaria ple d’informació clara, adreçada als homes gais. Aquesta informació hagués estat feta pel Public Health England i entitats amb milions que fan campanyes. Si Salut ho fa aquí entitats dins del col·lectiu diran que no, que de cap manera, això no ho volem.

Per què?

Tenim comunitats gais no prou refermades aquí. Aquí hi ha un concepte de la comunitat gai que és molt conservador, que és de famílies, tot això està molt ben vist, tenir criatures, són molt poc queer en aquest país. I clar, relacionar això amb una malaltia… Això m’ho feien amb el VIH, que gairebé em pengen. Deien que ells estaven per lluitar pels drets de les persones i per aconseguir drets el VIH no era cap bona targeta de presentació. Aleshores, si és així, amaguem-ho i que passi el que hagi de passar.