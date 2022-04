Una aspirant a presidir l’ANC deixa el ‘parlament’ del Consell per la República

Dolors Feliu, una de les candidates al Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i un dels noms més ben posicionats per agafar el relleu a Elisenda Paluzie, ha presentar la seva renúncia com a membre de l’Assemblea de Representants del Consell per la República (CxR), segons ha confirmat EL MÓN. En una missatge als membres del CxR al qual ha tingut accés aquest diari, Feliu assegura que ha fet aquest pas moguda per la “convicció” que el seu “compromís amb la causa de la independència de Catalunya” la porten “cap a nous camins en organitzacions cabdals per assolir-la”. En una entrevista recent amb EL MÓN, Feliu va admetre que si el nou Secretariat Nacional de l’ANC li fa confiança estarà disposada a prendre el relleu de Paluzie al capdavant d’aquesta entitat independentista.

En el seu missatge als companys del Consell per la República, Feliu afirma creure que “l’única manera d’encarar els reptes és de forma transparent i amb la dedicació que correspon” i afegeix que el Consell “ja no és el mateix” que quan va ser escollida membre de l’Assemblea de Representants, l’octubre del 2021. “La mateixa constitució de l’Assemblea, els treball de les diferents Comissions, les tasques d’elaboració del Reglament i finalment el recent nomenament d’un Govern definitiu, donen fe de la gran feinada feta durant aquest temps i de la posició actual molt més sòlida del CxR”, reconeix Feliu.

Per Feliu, advocada de la Generalitat i ex alt càrrec en anteriors governs, deixar l’Assemblea de Representants “no ha estat una decisió fàcil” perquè, segons afirma, creu en “les possibilitats que té el CxR com a eina per aconseguir la independència”, així com també pel seu compromís amb els inscrits del barri de Sant Martí que la van escollir com a representant. “Us demano disculpes per aquesta renúncia, així com als membres de la Junta Rectora del Consell Local per la República de Sant Martí, amb qui he treballat colze a colze al territori”, expressa Feliu. “Espero que pugueu entendre aquest exercici de sinceritat, implicats com esteu en la lluita per la llibertat del nostre país”, afegeix.

Feliu acaba admetent que “ha estat un honor pertànyer a l’Assemblea de Representants del CxR al costat de persones compromeses amb el territori i amb la independència de Catalunya, amb qui continuo lligada amb una relació que no s’esborra ara, perquè es basa en la causa que compartim”. L’advocada és una de les candidates a les eleccions al Secretariat Nacional de l’ANC, que han enviat les seves candidatures entre el 30 de març i el 6 d’abril. Les votacions seran del 10 al 14 de maig. El dia 26 d’abril de 2022, la Junta Electoral proclamarà la llista de candidatures admeses provisionalment. Posteriorment, entre els membres del Secretariat Nacional s’haurà d’escollir la nova presidència.

A banda de Feliu, un altre dels candidats al Secretariat Nacional és Jordi Pesarrodona. Pesarrodona, que també és precisament vicepresient de l’Assemblea de Representants del CxR, ha confirmat a EL MÓN la seva disposició a presidir l’ANC si la resta dels secretaris nacionals així ho acorden. Pesarrodona insisteix que en principi tots els membres del Secretariat Nacional poden tenir la mateixa disposició a assumir la presidència de l’entitat.