El conflicte entre els conserges d’institut i la Generalitat, a un pas de resoldre’s

El conflicte entre els conserges i la Direcció General de Funció Pública sembla a prop de resoldre’s, tot i que aquests interins no se n’acaben de refiar. Aquesta setmana, la reunió entre Funció Pública i els sindicats va ser “positiva” i el portaveu del grup d’afectats que lluita per una oposició light com la de la resta de cossos, José M., hi va poder participar. Va traslladar a Funció Pública el malestar del grup per no poder accedir a una oposició light amb temari reduït, proves no eliminatòries i valoració de mèrits, i va exigir-los una rectificació. També va denunciar que només 44 de les places que es convocaran en la pròxima oposició seran per conserges sense discapacitat intel·lectual, el que el grup considera “un greuge”.

El grup va aconseguir tres coses en la reunió. Per una banda, van aconseguir el compromís de Funció Pública de convocar una oposició per a aquest cos immediatament després que acabi l’estabilització, és a dir, a finals d’any o principis del 2024, i també la promesa de reconsiderar el nombre de places per a discapacitats. Per altra banda, la secretària general de Funció Pública es va comprometre a convocar una oposició semblant a la que la resta de cossos han fet aquest divendres i on també hi hagi temari reduït, valoració de mèrits i proves no eliminatòries. Sobre l’oposició que s’havia convocat i que finalment es va anul·lar, Funció Pública va al·legar durant la reunió que no es podia realitzar perquè era “un greuge comparatiu amb els companys”.

Satisfets, però amb dubtes sobre el compliment de les promeses

Tot i que la reunió ha estat fructífera i José M. es mostra satisfet dels compromisos assolits per Funció Pública, encara té molts dubtes. “Ens han dit que la intenció és que després de l’oposició ningú vagi al carrer, però no poden comprometre’s al 100%”, explica. Ara bé, creu que el fet que els compromisos estiguin reflectits a l’acta de la reunió és una mena de garantia que compliran les promeses realitzades. “Cada cop ens diuen una cosa diferent, així que haurem d’esperar per veure què passa finalment”, conclou el portaveu.