El conflicto entre los conserjes de instituto y la Generalitat, a un paso de resolverse

El conflicto entre los conserjes y la Dirección General de Función Pública parece cerca de resolverse, a pesar de que estos interinos no se acaban de confiar. Esta semana, la reunión entre Función Pública y los sindicatos fue «positiva» y el portavoz del grupo de afectados que lucha por una oposición light como la del resto de cuerpos, José M., pudo participar. Trasladó a Función Pública el malestar del grupo por no poder acceder a una oposición light con temario reducido, pruebas no eliminatorias y valoración de méritos, y los exigió una rectificación. También denunció que solo 44 de las plazas que se convocarán en la próxima oposición serán por conserjes sin discapacidad intelectual, el que el grupo considera «un agravio».

El grupo consiguió tres cosas en la reunión. Por un lado, consiguieron el compromiso de Función Pública de convocar una oposición para este cuerpo inmediatamente después de que acabe la estabilización, es decir, a finales de año o principios del 2024, y también la promesa de reconsiderar el número de plazas para discapacidades. Por otro lado, la secretaria general de Función Pública se comprometió a convocar una oposición parecida a la que el resto de cuerpos han hecho este viernes y dónde también haya temario reducido, valoración de méritos y pruebas no eliminatorias. Sobre la oposición que se había convocado y que finalmente se anuló, Función Pública alegó durante la reunión que no se podía realizar porque era «un agravio comparativo con los compañeros».

Unas manifestantes sosteniendo una pancarta donde dice ‘Fijeza Ya, Interinos en fraude de ley’ a la protesta organizada por el colectivo de interinas educativas en la Plaza San Jaime de Barcelona / ACN

Satisfechos, pero con dudas sobre el cumplimiento de las promesas

A pesar de que la reunión ha sido fructífera y José M. se muestra satisfecho de los compromisos logrados por Función Pública, todavía tiene muchas dudas. «Nos han dicho que la intención es que después de la oposición nadie vaya a la calle, pero no pueden comprometerse al 100%», explica. Ahora bien, cree que el hecho que los compromisos estén reflejados al acta de la reunión es un tipo de garantía que cumplirán las promesas realizadas. «Cada vez nos dicen una cosa diferente, así que tendremos que esperar para ver qué pasa finalmente», concluye el portavoz.