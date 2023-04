Los conserjes exigen una oposición ‘light’ como la del resto de interinos

El proceso de estabilización ha llevado con él multitud de conflictos entre interinos y funcionarios, pero quienes señalan ambos colectivos es la Dirección General de Función Pública, del Departamento de Presidencia de la Generalitat. El último de los conflictos que ha generado la estabilización ha sido con los llamados subalternos de los institutos. Estos trabajadores de la Generalitat denuncian “discriminación” y están dispuestos a “hacer ruido” hasta que la situación se revierta. Se trata de los conserjes, los trabajadores que abren las puertas de los centros, encienden las luces, hacen fotocopias, cogen las llamadas… Y que son los peor pagados de la administración. A la mala situación salarial, se suma el hecho que después del proceso de estabilización todavía quedan 490 subalternos que no saben qué pasará con sus lugares de trabajo.

José M., conserje de un centro del Baix Llobregat, denuncia que Función Pública ha anulado la convocatoria de oposiciones que ya tenían sobre la mesa y que serán el único cuerpo de la Generalitat que no pueda luchar por su plaza en una oposición reducida este mes de abril. Y es que este 26 de abril el resto de cuerpos de la Generalitat tendrán un examen de oposición light , con temario reducido, pruebas no eliminatorias y méritos. Los conserjes, en cambio, no tienen ninguna oposición sobre la mesa después de que la que se había convocado en el 2020 haya sido anulada.

Una oposición no puede estar convocada más de tres años, por lo cual la conocida como 243 finalmente se canceló “sin explicaciones” el 5 de agosto del año pasado. Teóricamente, tenía que servir para estabilizar 312 personas de las 4.649 que se querían presentar. Pero la situación, además, solo ha hecho que empeorar. Según la última publicación en el DOGC, una vez se hagan oposiciones para los subalternos –todavía no hay nueva fecha– solo 44 de las plazas irán destinadas a subalternos sin discapacidad intelectual.

Una oposición ‘light’, la única petición del cuerpo de subalternos

José ha creado un grupo de Telegram de los afectados por esta decisión de Función Pública. Insiste en que el único que piden es la oportunidad de examinarse en una oposición light para poder obtener una plaza, como el resto de interinos. Esta oposición reducida que supuestamente se les niega consiste en un temario más simple, de 4 temas en vez de 10, pruebas no eliminatorias –en las oposiciones normales, si no se supera la primera parte no se puede hacer la segunda– y con valoración de méritos. Para conseguirlo han enviado cartas a Función Pública en la que muestran su desacuerdo y piden una solución a este “agravio”.

Principalmente, se quejan de que se tendrán que examinar de diez temas, mientras que el resto de cuerpos harán las pruebas con un temario reducido. El examen, por lo tanto, será más complicado de lo que consideran que haría falta, e incluirá cuestiones que tendrían que quedar fuera en una oposición light : el marco constitucional, la organización de la Generalitat, los derechos de las personas interesadas en un procedimiento administrativo y todo aquello relacionado con el personal que trabaja en la Generalitat, derechos y deberes, régimen disciplinario, incompatibilidades… Cuestiones que los conserjes no tienen que usar nunca en su trabajo.

Interinos durante una manifestación contra la Icetazo / EP

Función Pública dice que los temarios serán simplificados, pero los afectados no tienen noticias al respecto

La respuesta de la administración al conflicto y a las quejas de los afectados es confusa. A preguntas de este diario, los portavoces de Función Pública aseguran que se anuló la oposición convocada el 2020 porque no se podía mantener precisamente porque «no incluía ninguno de las posteriores medidas de simplificación y reducción de temarios y de pruebas no eliminatorias». «No se podía llevar a cabo en condiciones equivalentes a las de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021», argumentan. “La temporalidad de este colectivo se podrá abordar a través de las ofertas públicas de ocupación ordinarias del 2022 y el 2023, que ya están aprobadas y que se convocarán próximamente”, continúan las mismas fuentes.

Según este relato de la Generalitat, ya se han publicado los “temarios simplificados y adaptados a las funciones de los cuerpos y escalas de personal funcionario de administración general y especial”, que se aplicarán a los “procesos de selección ordinarios que se convoquen a partir de ahora”. Y subrayan que la convocatoria que se ha anulado no tenía temario reducido, mientras que «las futuras convocatorias ordinarias tendrán un temario simplificado como en el resto de cuerpos». Pero los afectados no tienen ninguna noticia. De hecho, consultados de nuevo a raíz de lo que parece una novedad, los afectados aseguran que sería un gran avance del cual no han sido informados y afirman que los sindicatos que les representan han pedido una reunión urgente para este martes con Función Pública para aclarar la situación.

Mucha desazón: “Somos 490 subalternos en el limbo”

Una de las subalternas que ha enviado cartas a Función Pública y se ha unido al grupo de afectados para estar informada es Noelia, conserje de un instituto de Roses. Hace cuatro años que y medio que trabaja como subalterna, pero no ha conseguido plaza en el proceso de estabilización. “Estoy estudiando por mi cuenta hasta que convoquen la oposición, entonces me apuntaré a una academia”, explica la conserje, que lamenta que Función Pública les “dé alargas”.

“Es una sensación de desazón constante, mucha preocupación, porque no sabemos qué tenemos que hacer ni qué pasará con nosotros”, lamenta. Tilda de «vergüenza» el hecho de que en la próxima oposición solo 44 plazas sean para personas sin discapacidad intelectual y se muestra muy preocupada por su futuro laboral. “Además de no dejarnos hacer una oposición reducida [a la espera que se confirme el cambio de posición de la Generalitat] nos limitan las plazas hasta este extremo”, critica. Recuerda que hay gente afectada en todo el país y que no los han dado ninguna explicación a esta “discriminación”.

Interinos que se manifiestan para reclamar la estabilización / EP

“Por qué nosotros no tenemos una opción de estabilización como el resto de cuerpos?”, se pregunta antes de recordar que son casi 500 subalternos los que están “en el limbo”. Coincide con su testigo Úrsula, una conserje de Rubí que lleva casi cuatro años “arrastrando la preocupación” por su lugar de trabajo. “Luchamos porque se tengan en cuenta los méritos y el tiempo que llevamos y para que se nos reduzca el temario como el resto de cuerpos”, explica. Señala que siempre son “el cuerpo más perjudicado” y lamenta la “falta de estabilidad salarial y psicológica” a que están sometidos.

“Estamos en una situación angustiosa, porque no sabemos cómo será nuestro futuro. Es agotador estar siempre esperando a saber qué será de nosotros”, insiste. Se siente “en tierra de nadie” y denuncia que los sindicatos tampoco los dan suficiente información. “Por eso me he unido al grupo, para poder estar enterada del proceso de estabilización”, concluye.