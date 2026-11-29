Les eleccions espanyoles del 29-N no només decidiran qui manarà a la Moncloa, si el bloc que fins ara ha falcat el PSOE sobreviu, o si es veu sobrepassat pel bloc de PP i Vox. Però els resultats també poden modificar els equilibris polítics a Catalunya -a poc més d’un any de les eleccions al Parlament i a sis mesos de les municipals- i alterar el pes de les forces catalanes al Congrés dels Diputats. Amb 48 escons en joc, el resultat català també determinarà la correlació de forces entre socialistes, independentistes i la dreta, i també endreçarà internament aquests blocs.
Les enquestes publicades durant la campanya apunten com a tendència general una victòria del bloc de la dreta, però també una remuntada en el tram final del PSOE. I a Catalunya, dibuixen un escenari de canvis. El PSC es mantindria com a primera força, però ERC podria experimentar una recuperació significativa, mentre Junts perdria pes. A la dreta, Vox disputa al PP la tercera posició i el Frente Amplio afrontaria la pèrdua d’una part significativa de l’espai que fins ara ocupaven els Comuns. Aquestes són algunes de les batalles que caldrà seguir durant la nit electoral.
1. El PSC, davant la prova de resistència del PSOE
La primera incògnita és fins a quin punt el PSC aconseguirà desmarcar-se del possible retrocés del PSOE i de Pedro Sánchez a tot l’Estat. Els socialistes catalans parteixen dels 19 diputats aconseguits el 2023, quan van obtenir el 34,5% dels vots, i aspiren a mantenir l’hegemonia electoral en un context polític estatal que pot passar factura a Pedro Sánchez. Les principals projeccions publicades coincideixen a situar el PSC com a primera força a Catalunya, tot i que amb diferències sobre la magnitud del resultat. Els sondejos li atribueixen entre 15 i 19 escons, una forquilla que reflecteix la incertesa sobre la capacitat dels socialistes de conservar els resultats de fa tres anys.
La qüestió serà si el PSC de Jordi Hereu aconsegueix preservar una distància àmplia respecte dels seus perseguidors, aprofitant també la projecció del a presidència de la Generalitat i Salvador Illa, o si el desgast de l’executiu espanyol, que ha avançar les eleccions, també té conseqüències electorals a Catalunya. La participació serà un factor important per interpretar el resultat, especialment a Barcelona i a l’àrea metropolitana, on els socialistes concentren una part important del seu electorat.
2. ERC vol recuperar la centralitat de l’independentisme
La segona gran batalla és la pugna entre ERC i Junts per l’hegemonia de l’independentisme. Els republicans arriben als comicis amb expectatives de recuperació molt altes després dels resultats dels darrers cicles electorals tant a l’Estat com a la Generalitat, i amb Gabriel Rufián com a principal referència a Madrid. Les enquestes situen ERC en una trajectòria ascendent i li atribueixen la possibilitat de passar dels set diputats del 2023 a una desena o fins i tot superar aquesta xifra. El resultat permetrà mesurar si els republicans recuperen part del vot independentista que havien perdut i consoliden una nova posició dins del bloc sobiranista. Un creixement d’ERC també reforçaria la seva capacitat negociadora davant del PSOE i podria modificar els equilibris interns de l’independentisme. La incògnita és si la recuperació republicana es tradueix en un canvi consolidat en la correlació de forces o si respon a una conjuntura electoral favorable a Rufián, que no necessàriament tindria una traslació directa als comicis catalans, on el debat nacional no es podrà esquivar.
3. Junts es juga la seva capacitat d’influència a Madrid
Per a Junts per Catalunya, el 29-N no és només una prova de resistència electoral, sinó també de la seva estratègia política. El partit de Carles Puigdemont ha construït bona part del seu protagonisme estatal sobre la capacitat de condicionar la governabilitat espanyola i negociar amb el PSOE des d’una posició decisiva al Congrés. Les enquestes apunten a una pèrdua de representació respecte dels set diputats aconseguits el 2023. La majoria de projeccions situen els juntaires entre els tres i els sis escons, tot i que hi ha sondejos que els mantenen en els resultats actuals. El principal interrogant és si ERC aconsegueix prendre-li el lideratge electoral de l’independentisme i si Junts conserva prou representació per continuar sent un actor determinant a Madrid. En un Congrés on les enquestes estatals apunten a un possible canvi de majoria, la capacitat de negociació dels partits independentistes podria experimentar una transformació important.
4. Vox amenaça de desbancar el PP com a tercera força
La dreta també juga una batalla pròpia a Catalunya. Vox aspira a aprofitar el creixement que li atribueixen les enquestes per superar el PP i convertir-se en la tercera força catalana en nombre de vots o diputats. Els populars van obtenir sis escons el 2023, mentre Vox es va quedar amb dos. Ara, diverses projeccions situen les dues formacions en una forquilla semblant, amb entre sis i vuit representants en alguns dels sondejos, mentre altres atorguen un avantatge a l’extrema dreta.
El resultat permetrà mesurar fins a quin punt el PP aconsegueix capitalitzar el desgast del govern espanyol i el creixement del vot conservador, o si Vox continua guanyant espai amb un discurs centrat en la immigració, la seguretat, la llengua i la confrontació amb l’independentisme. En tot cas, la pugna tindrà una doble lectura: a Catalunya, determinarà quin partit lidera l’espai de la dreta espanyolista, i a escala estatal, el repartiment de forces entre PP i Vox ajudaria a determinar el pes de cada partit en les possibles negociacions per formar un govern pilotat per Feijóo.
5. Frente Amplio busca evitar el retrocés de l’esquerra alternativa
La cinquena batalla se situa a l’esquerra del PSOE. El Frente Amplio d’Ada Colau afronta el repte de mantenir una representació significativa després de la reconfiguració de l’espai dels Comuns i la fragmentació de les candidatures a l’esquerra dels socialistes. El 2023, Sumar va aconseguir set diputats a Catalunya, però les projeccions actuals situen les noves sigles en una forquilla d’entre dos i quatre representants. La competència electoral amb ERC i el PSC, així com la dificultat de mobilitzar un electorat progressista que pot optar pel vot útil socialista, poden deixar-los amb una força testimonial.
El resultat català també serà un indicador de la capacitat de Frente Amplio a tot l’Estat per convertir-se en un actor rellevant en el nou cicle polític espanyol. Una representació reduïda amb la fotografia de l’exalcaldessa debilitaria el paper dels hereus de Sumar en una eventual negociació de govern amb el PSOE, mentre que un resultat millor del previst li permetria reivindicar-se com una força amb pes dins del bloc progressista, fins i tot amb més pes que l’ERC de Rufián.