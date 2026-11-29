Las elecciones españolas del 29-N no solo decidirán quién gobernará en la Moncloa, si el bloque que hasta ahora ha apoyado al PSOE sobrevive o si es superado por el bloque del PP y Vox. Pero los resultados también pueden modificar los equilibrios políticos en Cataluña -a poco más de un año de las elecciones al Parlament y a seis meses de las municipales- y alterar el peso de las fuerzas catalanas en el Congreso de los Diputados. Con 48 escaños en juego, el resultado catalán también determinará la correlación de fuerzas entre socialistas, independentistas y la derecha, y también ordenará internamente estos bloques.

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Las encuestas publicadas durante la campaña apuntan como tendencia general una victoria del bloque de la derecha, pero también una remontada en el tramo final del PSOE. Y en Cataluña, dibujan un escenario de cambios. El PSC se mantendría como primera fuerza, pero ERC podría experimentar una recuperación significativa, mientras Junts perdería peso. A la derecha, Vox disputa al PP la tercera posición y el Frente Amplio afrontaría la pérdida de una parte significativa del espacio que hasta ahora ocupaban los Comuns. Estas son algunas de las batallas que habrá que seguir durante la noche electoral.

Pedro Sánchez interviniendo en el acto del PSC en Barcelona. Autor: Mariona Puig / ACN

1. El PSC, ante la prueba de resistencia del PSOE

La primera incógnita es hasta qué punto el PSC logrará desmarcarse del posible retroceso del PSOE y de Pedro Sánchez en todo el Estado. Los socialistas catalanes parten de los 19 diputados obtenidos en 2023, cuando lograron el 34,5% de los votos, y aspiran a mantener la hegemonía electoral en un contexto político estatal que puede pasar factura a Pedro Sánchez. Las principales proyecciones publicadas coinciden en situar al PSC como primera fuerza en Cataluña, aunque con diferencias sobre la magnitud del resultado. Los sondeos le atribuyen entre 15 y 19 escaños, un rango que refleja la incertidumbre sobre la capacidad de los socialistas de conservar los resultados de hace tres años.

La cuestión será si el PSC de Jordi Hereu logra preservar una amplia distancia respecto a sus perseguidores, aprovechando también la proyección de la presidencia de la Generalitat y Salvador Illa, o si el desgaste del ejecutivo español, que ha adelantado las elecciones, también tiene consecuencias electorales en Cataluña. La participación será un factor importante para interpretar el resultado, especialmente en Barcelona y en el área metropolitana, donde los socialistas concentran una parte importante de su electorado.

Acto electoral de ERC con el cabeza de lista en las elecciones del 29-N, Gabriel Rufián; y el presidente del partido, Oriol Junqueras. Autor: Maria Asmarat / ACN

2. ERC quiere recuperar la centralidad del independentismo

La segunda gran batalla es la pugna entre ERC y Junts por la hegemonía del independentismo. Los republicanos llegan a los comicios con expectativas de recuperación muy altas tras los resultados de los últimos ciclos electorales tanto en el Estado como en la Generalitat, y con Gabriel Rufián como principal referencia en Madrid. Las encuestas sitúan a ERC en una trayectoria ascendente y le atribuyen la posibilidad de pasar de los siete diputados de 2023 a una decena o incluso superar esta cifra. El resultado permitirá medir si los republicanos recuperan parte del voto independentista que habían perdido y consolidan una nueva posición dentro del bloque soberanista. Un crecimiento de ERC también reforzaría su capacidad negociadora ante el PSOE y podría modificar los equilibrios internos del independentismo. La incógnita es si la recuperación republicana se traduce en un cambio consolidado en la correlación de fuerzas o si responde a una coyuntura electoral favorable a Rufián, que no necesariamente tendría una traslación directa a los comicios catalanes, donde el debate nacional no se podrá esquivar.

Santos Cerdán, Pedro Sánchez y Míriam Nogueras en una reunión para pactar la investidura en 2023 / Europa Press

3. Junts se juega su capacidad de influencia en Madrid

Para Junts per Catalunya, el 29-N no es solo una prueba de resistencia electoral, sino también de su estrategia política. El partido de Carles Puigdemont ha construido buena parte de su protagonismo estatal sobre la capacidad de condicionar la gobernabilidad española y negociar con el PSOE desde una posición decisiva en el Congreso. Las encuestas apuntan a una pérdida de representación respecto de los siete diputados obtenidos en 2023. La mayoría de proyecciones sitúan a los juntaires entre los tres y los seis escaños, aunque hay sondeos que los mantienen en los resultados actuales. El principal interrogante es si ERC logra arrebatarle el liderazgo electoral del independentismo y si Junts conserva suficiente representación para continuar siendo un actor determinante en Madrid. En un Congreso donde las encuestas estatales apuntan a un posible cambio de mayoría, la capacidad de negociación de los partidos independentistas podría experimentar una transformación importante.

Alejandro Fernández, Alberto Núñez Feijóo y Xavier García Albiol, en el mitin de inicio de campaña del PP para el 29-N, en Badalona / ACN

4. Vox amenaza con desbancar al PP como tercera fuerza

La derecha también juega una batalla propia en Cataluña. Vox aspira a aprovechar el crecimiento que le atribuyen las encuestas para superar al PP y convertirse en la tercera fuerza catalana en número de votos o diputados. Los populares obtuvieron seis escaños en 2023, mientras Vox se quedó con dos. Ahora, diversas proyecciones sitúan a las dos formaciones en un rango similar, con entre seis y ocho representantes en algunos de los sondeos, mientras otros otorgan una ventaja a la extrema derecha.

El resultado permitirá medir hasta qué punto el PP logra capitalizar el desgaste del gobierno español y el crecimiento del voto conservador, o si Vox continúa ganando espacio con un discurso centrado en la inmigración, la seguridad, la lengua y la confrontación con el independentismo. En todo caso, la pugna tendrá una doble lectura: en Cataluña, determinará qué partido lidera el espacio de la derecha españolista, y a escala estatal, el reparto de fuerzas entre PP y Vox ayudaría a determinar el peso de cada partido en las posibles negociaciones para formar un gobierno pilotado por Feijóo.

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, y la vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz / Europa Press

5. Frente Amplio busca evitar el retroceso de la izquierda alternativa

La quinta batalla se sitúa a la izquierda del PSOE. El Frente Amplio de Ada Colau afronta el reto de mantener una representación significativa tras la reconfiguración del espacio de los Comuns y la fragmentación de las candidaturas a la izquierda de los socialistas. En 2023, Sumar logró siete diputados en Cataluña, pero las proyecciones actuales sitúan las nuevas siglas en un rango de entre dos y cuatro representantes. La competencia electoral con ERC y el PSC, así como la dificultad de movilizar un electorado progresista que puede optar por el voto útil socialista, pueden dejarlos con una fuerza testimonial.

El resultado catalán también será un indicador de la capacidad de Frente Amplio en todo el Estado para convertirse en un actor relevante en el nuevo ciclo político español. Una representación reducida con la fotografía de la exalcaldesa debilitaría el papel de los herederos de Sumar en una eventual negociación de gobierno con el PSOE, mientras que un resultado mejor de lo previsto le permitiría reivindicarse como una fuerza con peso dentro del bloque progresista, incluso con más peso que la ERC de Rufián.