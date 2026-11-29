El campus de la UPF en la Ciutadella es el escenario elegido por ERC para pasar la noche electoral de este 29 de noviembre. Un cambio importante desde las últimas noches electorales, el Parque de la Estación del Norte, que no había resultado un lugar con muy buena suerte. A las seis de la tarde abrieron puertas, en un funcional sótano, con aspecto de bodega de película de James Bond, y donde poco a poco, llegaban integrantes del politburó de la formación y del comité de campaña, que se mostraban desconcertados con la alta participación. El grueso de la formación, con su presidente Oriol Junqueras a la cabeza, llegó a un cuarto de ocho.

Es decir, si la altísima participación de los comicios de hoy inclina más hacia la izquierda o hacia la derecha. Todo ello con la sensación de que a los republicanos todo les sale bien en esta campaña y esta noche. Tanto el tono de la campaña, como el eje principal del debate y, sobre todo, un candidato, Gabriel Rufián, que ha ido sin tapujos por unos comicios entre izquierda y derecha. De hecho, se respira cierto optimismo y «buenas sensaciones» respecto a los resultados en las filas republicanas, aunque una coraza de modestia y discreción ha invadido a los principales arquitectos e ingenieros.

En un contexto de una campaña con un componente mediático y de nuevos formatos que ha transfigurado los canales de comunicación entre los políticos y el público elector. Es decir, el protagonismo de los podcasts, las entrevistas de infoentretenimiento y las redes sociales de inmediatez y breves que han dejado prácticamente en la irrelevancia los medios de comunicación tradicionales. De hecho, los medios han servido para alimentar los canales de internet a través de vídeos cortos, stories de Instagram o post de Tik-Tok. Un terreno donde Rufián es hábil y está perfectamente adaptado al medio.

Gabriel Rufián (ERC) vota en el 29-N | ACN

ERC y la capilaridad territorial

El war-room de los republicanos para este 29-N tiene dos mesas considerando que es una formación que ha movilizado 6.300 apoderados. Por un lado, analizar el comportamiento de los votantes en zonas más bien rurales y con buena presencia municipal de la formación. Es decir, circunscripciones como Lleida, Girona y Tarragona donde puede depender de muy pocos votos que los republicanos incrementen su representación en Madrid, o bien, que si no llegan, el escaño podría quedar en manos del PP o de Vox. Por otro lado, ERC también tiene puesto el ojo en feudos tradicionales del PSC, esto es el granero de votos socialistas que supone el área metropolitana de Barcelona.

De ahí que la formación despidiera la campaña en L’Hospitalet de Llobregat y en Sant Andreu de la Barca, en dos actos multitudinarios el viernes por la noche y con apenas una hora de diferencia. De hecho, uno de los pilares fuertes que tiene Rufián para presionar a la dirección de Calabria es, precisamente, su entrada, en sectores de votantes que hasta ahora eran refractarios a ERC. O al menos, ese es su cálculo.