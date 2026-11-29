El campus de la UPF a la Ciutadella és l’escenari escollit per ERC per passar la nit electoral d’aquest 29 de novembre. Un canvi important des de les darreres nits electorals, el Parc de l’Estació de Nord, que no havia resultat un lloc amb gaire bon averany. A les sis de la tarda han obert portes, en un funcional soterrani, amb aspecte de celler de pel·lícula de James Bond, i on a poc a poc, arribaven integrants del politburó de la formació i del comitè de campanya, que es mostraven desconcertats amb l’alta participació. El gruix de la formació, amb el seu president Oriol Junqueras al capdavant, ha arribat a un quart de vuit.
És a dir, si l’altíssima participació dels comicis d’avui penja més cap a l’esquerra o cap a la dreta. Tot plegat amb la sensació que als republicans totes els hi ponen en aquesta campanya i aquesta nit. Tant el to de la campanya, com l’eix principal del debat i, sobretot, un candidat, Gabriel Rufián, que ha anat a pèl per uns comicis entre esquerra i dreta. De fet, es respira cert optimisme i “bones sensacions” respecte els resultats a les files republicanes, tot i que una cuirassa de modèstia i discreció ha invaït els principals arquitectes i enginyers.
En un context d’una campanya amb un component mediàtic i de nous formats que ha transfigurat els canals de comunicació entre els polítics i el públic elector. És a dir, el protagonisme dels postcast, les entrevistes d’infoentreteniment i les xarxes socials d’immediatesa i breus que han deixat pràcticament en la irrellevància els mitjans de comunicació tradicional. De fet, els mitjans han servit per alimentar els canals d’internet a través de vídeos curts, storys d’instagram o post de Tik-Tok. Un terreny on Rufián és hàbil i està perfectament adaptat al medi.
ERC i la capil·laritat territorial
El war-room dels republicans per aquest 29-N té dues taules comptant que és una formació que ha mobilitzat 6.300 apoderats. Per una banda, analitzar el comportament dels votants en zones més aviat rurals i amb bona presència municipal de la formació. És a dir, circumscripcions com Lleida, Girona i Tarragona on poc anar de molts pocs vots que els republicans incrementin la seva representació a Madrid, o bé, que sinó arriben, l’escó podria quedar en mans de PP o de Vox. Per altra banda, ERC també té ficat l’ull en feus tradicionals del PSC, això és el graner de vots socialistes que suposa l’àrea metropolitana de Barcelona.
D’aquí que la formació acomiadés la campanya a l’Hospitalet del Llobregat i a Sant Andreu de Barca, en dos actes multitudinaris el divendres al vespre i amb tot just una hora de diferència. De fet, un dels puntals forts que té Rufián per pressionar la direcció de Calàbria és, precisament, la seva entrada, en sectors de votants que fins ara eren refractaris a ERC. O almenys, aquest és el seu càlcul.