Villarejo va amenaçar el número 2 de Fernández Díaz de denunciar la policia patriòtica

Nous àudios del comissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo, ara jubilat i peça clau del que va ser la policia patriòtica del ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz. Aquest cop, es tracta d’una trobada duta a terme un 29 de novembre del 2012 entre Villarejo i l’aleshores cap de gabinet del ministeri de l’Interior i posteriorment secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez. Es tracta d’una reunió en un context posterior a unes eleccions de la Generalitat en les quals CiU va guanyar però va perdre fins a 12 escons. La causa: mitjans de Madrid havien publicat informes falsos sobre un suposat compte a Suïssa de l’aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, i del president Pujol.

Amenaces al cap de gabinet

En aquest sentit, Villarejo amenaça el cap de gabinet d’Interior que, si no seguien endavant després de les eleccions catalanes amb l’Operació Catalunya, aixecaria una acta notarial de la guerra bruta contra l’independentisme. Segons l’excomissari, havia dipositat tot un plegat de proves a un notari, que implicaven el mateix ministre de l’Interior, Fernandéz Díaz, el cap de gabinet i tota la policia espanyola que van participar en l’Operació Catalunya.

Villlarejo amenaçava Interior que si no tiraven endavant amb l’Operació, destaparia tot. “Tinc proves d’aquesta moguda”, detalla Villarejo, en uns àudios que ha publicat El País. I és que segons Villarejo, no formava part de l’Operació Catalunya per diners, sinó per “patriotisme”.

L’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz

El cap de gabinet decideix fer cas a Villarejo

El cap de gabinet, davant les seves amenaces, va decidir tirar endavant amb l’Operació contra l’independentisme. En la conversa, hi surten implicats mitjans com El Mundo, l’exministra Dolores de Cospedal, l’editor d’Ok Diario, Eduardo Inda. A més, en l’audio hi surten els empresaris Rafael Redondo i Javier de la Rosa. Villarejo, a més, titlla els catalans i bascs de “fills de puta”. Alhora, preveu que venen “temps durs” pel que fa al procès. Tot plegat acabaria amb un grup del Ministeri de l’Interior que posaven en marxa operacions il·legals per perseguir i desprestigiar independentistes catalans, tal com ha quedat demostrat en alguns àudios publicats per aquest diari.