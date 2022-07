L’extresorera del Barça va contractar seguretat privada per por a la policia patriòtica

L’extresorera i exvicepresidenta econòmica del Barça Susana Monje ha explicat avui que va contractar seguretat privada per por a la policia patriòtica, justament després de reunir-se amb un comissari de la policia espanyola entre l’any 2014 i l’any 2015. De fet, ha denunciat que els agents li estaven fent xantatge per anar contra la família Pujol. “Volien que corroborés mentides”, ha assegurat en una entrevista a El Món a RAC1, amb Jordi Basté. La policia patriòtica, segons Monje, seguia els seus fills i a tota la seva família per buscar proves.

Tot i això, van demanar-li que validés informacions contra la família de l’expresident Jordi Pujol, tot i que assegura que no és capaç d’identificar el comissari que li va demanar. Monje ha explicat que, aleshores, mitjans com El Confidencial o Ok Diario estaven publicant notícies falses sobre ella i la seva empresa, Assignia. Tot i això, l’exdirectiva del Barça ha dit que mai va coincidir amb Villarejo ni amb cap membre de la família Pujol. “La policia em va fer xantatge si no anava contra els Pujol, tot i no conèixer-los”, explica. Segons la seva versió, només va tenir una reunió amb aquest policia i ho va fer perquè “a tot arreu estaven sortint notícies falses”. En aquest sentit, l’exdirectiva ha explicat que la seva empresa facturava 500 milions d’euros l’any i va acabar entrant en concurs.

Aquestes notícies falses anaven dirigides en el fet que l’empresa de Monje i del seu pare van obtenir la seva riquesa gràcies a suposats enriquiments il·lícits dels Pujol. Monje detalla com la policia tenia informes en contra d’ella. Alhora, explica que no va denunciar aquests fets als Mossos d’Esquadra perquè “tenia una empresa de 10.000 treballadors” a qui havia de pagar els sous. “No volia començar una guerra contra la policia”, explica.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su salida de la Audiencia Nacional donde ha acudido a entregar un escrito al juez que le investiga por el caso ‘Tándem’, a 15 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). Villarejo ha pedido que se declare nula la pieza separada número 28 de ‘Tándem’, que indaga en la presunta venta de información en poder del ex agente, porque habría partido de una denuncia falsa y estaría plagada de ilegalidades, advirtiendo de que en caso contrario esa línea de investigación podría acabar contaminando toda la macrocausa. 15 SEPTIEMBRE 2021;VILLAREJO;COMISARIO;TANDEM; Cézaro De Luca / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 15/9/2021

Susana Monje va dimitir de la Junta per les pressions policials

Monje també ha revelat que aquest va ser el motiu pel qual va dimitir dels seus càrrecs a la directiva del Barça i denuncia una persecució contra la seva persona. L’excomissari de la policia espanyola estava convençut que la que va ser tresorera durant els mandats de Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu tenia informació dels comptes de la família de Pujol.

Buscant proves contra els Pujol

En l’àudio, es pot escoltar com creia que tindria informació de “dos zulos on hi hauria 50 milions amagats dels Pujol”. Malgrat tot, l’aleshores comissari i un dels braços executors de l’Operació Catalunya no va aconseguir-ne res.

De fet, en les converses són amb membres de la policia patriòtica Eugenio Pino i Marcelino Martín parlen d’una altra dona, a qui anomenen Vicky 2. Suposadament, aquesta dona és parella d’un suposat testaferro de la família dels Pujol i Villarejo afirma tenir informació “preciosa” i “brutal” que els hi ha proporcionat aquesta dona.