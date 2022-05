Cospedal, a Villarejo sobre l’1-O: “Los catalanes son muy cobardones”

L’aleshores ministra de Defensa i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, estava convençuda que durant l’octubre del 2017 a Catalunya poca cosa passaria perquè “los catalanes son muy cobardones”. Així li va confessar en una llarga conversa amb José Manuel Villarejo, el comissari jubilat i agent encobert de la Direcció Adjunta Operativa del Cos Nacional de Policia, pocs dies abans de la celebració del referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre. La conversa, a la qual ha tingut accés El Món, també alerta que cal fer canvis a la Comissaria General d’Informació del CNP per tal de controlar el carrer on, segons la seva tesi, hi havia d’haver aldarulls provocats per la CUP. Villarejo i Cospedal són dos noms fonamentals per entendre l’Operació Catalunya.

És el dia 12 de setembre de 2017, l’endemà de la Diada. Villarejo arriba al despatx de Cospedal i li pregunta com li han anat les vacances. Fins i tot, després del cordial “com estàs?”, li destaca que es continua “aprimant”, visió que Cospedal nega, i que el comissari replica amb un contundent “pues te compras modelitos de puta madre”. Fetes les salutacions, entren a comentar durant prop d’una hora diverses qüestions de l’agenda política d’Espanya com el CNI, els recanvis a Interior o la persecució contra el comissari, així com la guerra amb el fiscal anticorrupció José Grinda. En el primer punt, Catalunya. Curiosament, no mostren una excessiva preocupació. De fet, Villarejo i Cospedal han compartit altres vegades estratègia i recursos contra el procés sobiranista. Aquesta vegada ho fan amb dues ampolles d’aigua, una de fresca i una “del tiempo“.

El comissari jubilat José Manuel Villarejo arriba a l’Audiència Nacional acompanyat del seu advocat Antonio José Garcia Escudero, on hi té àudios com els de la conversa del comissari amb Cospedal/EP

Del folklore als ‘cobardones’

“El tema de Catalunya no va… crec que el tema no arribarà… la sang al riu, no et sembla?”, pregunta socràtic Villarejo a Cospedal que assenteix. “Molta bronca.. però els espanyols som molt folklòrics, però al final….”, destaca el comissari. I clou Cospedal: “Però els catalans al final son molt cobardones, aquesta és la meva sensació, potser m’equivoco però és la meva sensació”. “Això fins que es col·loqui algú i tal… i es posi algú p’alante (a la garjola) o alguna cosa així, i s’acaba el folklore”, reflexiona Villarejo. “Això crec jo”, sentencia Cospedal.

Arribats a aquest punt, tots dos comenten la possibilitat que hi hagi enrenou al carrer durant les properes setmanes i valoren positivament que n’hi hagi. “Tant de bo hi hagi bronca al carrer, tal i com esperen el dia 1”, detalla Villarejo. “Ells volen muntar la batussa”, addueix Cospedal. “Seria collonut!”, aposta el comissari. I Cospedal insisteix: “Ells volen muntar la batussa”. “Des del meu humil punt de vista, això [la batussa] seria collonut perquè els deslegitima i els posa en evidència”, afirma Villarejo. “Sí, perquè fixa’t l’altra dia al Parlament”, indica Cospedal en referència al famós ple del 6 i 7 de setembre, “van fer el ridícul, però d’allò més espantós”. “En fi, vosaltres sabreu”, expressa el comissari.

La CUP, els responsables

La conversa continua amb una altra qüestió espinosa sobre la taula, els canvis a la direcció del ministeri de l’Interior i al capdavant de la policia. Villarejo lamenta que “no hi hagi Director Adjunt Operatiu (DAO)” i es queixa que el Comissari General d’Informació sigui Enrique Barón, a qui creu que “cal foragitar”. Una exposició de fets que Cospedal avala i també es queixa com li ha costat que li facin cas amb el recanvis dels DAO, que és el màxim comandament uniformat de les policies espanyoles.

“Des de juliol que haurien d’estar nomenats els nous càrrecs i noves coses i el que sigui, per què? Perquè arribarem al Primer d’Octubre i hauríem de tenir prevista la resposta, com a mínim la resposta que cal donar als aldarulls que els de la CUP muntaran al carrer, que ens vindrà divinament i que ens vindrà de puta mare… tant de bo hi hagi detinguts”, s’explica el comissari. Una tesi que Cospedal reafirma: “Clar, i això [els aldarulls] serà la CUP”. La conversa continua sobre els infiltrats de la policia en el moviment independentista i el paper del Centre Nacional d’Intel·ligència en el Procés. Però això ja és un altre lliurament d’aquest serial. Continuarà.