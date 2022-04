Un advocat, condemnat per intimidar un mosso en un judici

Un interrogatori a un sergent dels Mossos d’Esquadra arran d’un judici per les protestes de la sentència del Procés ha acabat amb una condemna a un advocat. Així ho dicta una sentència del jutjat Penal 3 de Barcelona que imposa una condemna per d’un delicte d’obstrucció a la justícia, a la pena d’un any i sis mesos de presó, amb inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu pel mateix temps, inhabilitació especial per a exercir de la professió de Lletrat pel mateix temps i multa de dotze mesos a raó de deu euros diaris, així com al pagament de les costes processals. L’advocat va ser denunciat pel sindicat SAP-FEPOL.

La història comença el passat 3 de novembre de 2020, en el curs de la instrucció oberta de les diligències 1219/2020 amb les protestes de la sentència del Tribunal Suprem contra els presos polítics. El sergent de la policia que feia de testimoni explicava la seva versió i apuntava els elements de l’atestat obert per un delicte d’alteració de l’ordre públic. En el transcurs de la prova, i sempre segons la sentència de 8 pàgines a la que ha tingut accés El Món, el lletrat de l’acusat va incidir sobre les característiques de les suposades pedres que els manifestants llançaven contra el cordó policial.

La sentència que condemna l’advocat per haver amenaçat un Mosso/Quico Sallés

La resposta del sergent va ser clara: “panots”, la rajola típica barcelonina de les voreres. L’advocat va collar el testimoni per intentar trobar escletxes en la credibilitat del policia. En el fragor de l’interrogatori, l’advocat li va etzibar: “Si l’Ajuntament fa informes falsos els denunciarem per falsedat en document públic i si no el denunciarem a vostè. Li asseguro que vostè no es jubilarà com a Mosso d’Esquadra. Recordi bé el que li estic dient”. El teva meva va continuar tot i l’avís de la magistrada instructora en tant que havia entès les paraules de l’advocat com una amenaça. La resposta també va ser concloent: “No, no és cap intimidació, és que bàsicament ha de pagar la hipoteca”. El sergent, en acabar la declaració, va demanar el número de col·legiat del lletrat per registrar una queixa. L’advocat de SAP FEPOL, Xavier Todó, va presentar una denúncia penal i el passat 22 de febrer va dictar sentència que ara ha difós el sindicat. La jutgessa interpreta que hi va haver una obstrucció de la justícia de l’article 464 del Codi Penal en intentar influir en la declaració del policia en seu judicial que no quedaria emparat pel dret de defensa.