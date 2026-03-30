Ideal per a l’extrema dreta

Tres portals revolucionen la xarxa des de fa unes setmanes. Subvencions.cat, Contractes.cat i Menjòmetre.cat són eines creades per tècnics que dominen prou la tecnologia per agafar dades que són públiques i endreçar-les de manera que siguin fàcils de consultar. A El Món els hem obsevat i n’hem parlat amb experts en transparència. I la conclusió és que la raó per la qual sorgeixen és que omplen un buit. Les lleis de transparència estableixen el dret a tenir aquesta informació però, paradoxalment, no obliguen les administracions a exposar-la de manera veritablment clara. Consultar-la requereix molt temps, molta paciència i uns certs coneixements. Els portals de transparència acaben sent autèntics laberints i una cortina de fum. O almenys ho poden semblar.
En una època en què l’estat del suposat benestar construït després de la II Guerra Mundial trontolla a tot el món occidental -a Catalunya especialment perquè sempre va coixa per un tracte financer injust-, aquesta manca de transparència real es percep com la voluntat de no permetre veure la rebotiga d’una administració amb molts defectes. Hi ha hagut la reacció d’atribuir o vincular aquest fenomen a l’extrema dreta, com qualsevol iniciativa o reclamació que no accepti submisament les imposicions d’un sistema que s’autodefensa en lloc de donar explicacions i reformar-se.
Cap d’aquests portals critica tots els ajuts i aportacions de diners públics. De fet no en critica cap. Només n’exposa les xifres. Són comentaris d’origen divers els que ressalten, un cop conegudes les dades, determinats receptors. En molts casos és possible que això sigui un error o que sigui directament injust. Hi ha molts serveis necessaris que l’administració no presta directament i ha de proveir de fons les entitats que se n’encarreguen. És el cas del tercer sector. O de serveis com ara la recollida d’escombraries, funció, per cert, que solen fer grans multinacionals espanyoles. I aquestes subvencions i contractes han d’estar ben adjudicats i se n’ha de retre comptes.
Si s’ha estès tant la sensació que totes les subvencions estan mal donades i els contractes mal adjudicats és que alguna cosa s’ha fet malament. I insultar i menystenir qui demana explicacions i qui intenta agafar-se-les -amb dades públiques i reals, no parlem de fake news- només distancia encara més molts ciutadans de les seves institucions. Ideal per engreixar l’extrema dreta.