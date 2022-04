Catalunya, el país gestoria

Al setembre, l’independentisme català es barallava per la composició de la taula de diàleg. Fa un mes es tensionava pel redactat d’un text de capitulació en la guerra de la llengua a l’escola, un capítol que no s’ha tancat perquè es va congelar i ara s’ha tornat a dilatar. I aquesta setmana ja s’ha enfonsat del tot en l’absurditat amb una batalla dins de Junts –en la qual ERC està francament interessada– per decidir què s’ha de dir –en cap cas es tracta de fer res– sobre si cal trencar o no un pacte en una diputació. Si el moviment rupturista que aspira a trencar Espanya no ha tocat fons, és molt difícil imaginar quan i com hi arribarà. Més ben dit: si els partits que representen el moviment rupturista que aspira a trencar Espanya no han tocat fons, és molt difícil imaginar quan i com hi arribaran.

Tot això passa mentre els tribunals espanyols inhabiliten diputats per ximpleries, desmunten definitivament el que intentava ser una escola en català i apareixen els resultats d’una investigació canadenca que evidencia el que sempre s’ha intuït o sospitat, per molta broma que s’hi fes: l’espionatge a l’independentisme és una realitat. I tothom el considera tan plausible que el pànic per l’espionatge i la tecnologia israeliana que el fa tan fàcil recorre Europa, i el Parlament de la UE ja està investigant si hi ha més afectats entre els seus diputats, de qualsevol país.

La reacció catalana al Catalangate ha sigut una gran gesticulació –era el mínim– i res més. Ningú sap què vol dir la congelació de relacions polítiques amb l’Estat mentre es demana una reunió amb Pedro Sánchez i amb una llista d’excepcions més enrevessada que les restriccions anti Covid en els bons temps de la pandèmia. Si la taula de diàleg és el que s’ha de congelar, feina feta, perquè ja n’estava per la part espanyola. I si els contactes es limiten al nivell tècnic –és a dir, que no es trenquen i permeten per exemple, continuar amb la candidatura dels Jocs d’Hivern–, a Madrid destaparan tot el cava extremeny que trobin, perquè la Generalitat es convertirà definitivament en una gestoria. Res a decidir.