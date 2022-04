Ucraïna espera poder començar el procés per adherir-se a la UE aquest juny

La Unió Europea ha deixat molt clar a Ucraïna en reiterades ocasions que té el seu suport en la guerra que va començar per la invasió russa fa més d’un mes. Aquest divendres la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va prometre a Volodímir Zelenski que s’acceleraria l’adhesió del país a la Unió Europea. Ho va fer en una trobada a Kíiv per donar suport al país després de la massacre de Butxa. “Estimat amic, en aquest sobre hi ha una bona notícia“, li va dir abans de donar la notícia. “Accelerarem aquest procés tot el que puguem, alhora que garantirem que es respecten totes les condicions”, va assegurar Von der Leyen en roda de premsa després de lliurar al president ucraïnès el formulari d’adhesió.

Ursula von der Leyen contempla els cadàvers de la matança de Butxa / EP

Aquest full és clau en el procés d’adhesió, ja que és la peça central que necessita l’executiu europeu per després donar la seva opinió sobre les opcions d’un país candidat a entrar al bloc comunitari com a membre de ple dret. “Aquí és on comença el camí a la UE. Estarem a la seva disposició 24 hores al dia, els set dies de la setmana per a treballar amb aquesta base comuna”, va dir Zelenski en rebre el document de mans de la presidenta de la Comissió Europea.

Ucraïna fixa una data

Aquest dissabte Ucraïna ha celebrat aquests avenços, que donaran pas a una “nova era”. La viceprimera ministra per a la Integració Europea i Euroatlàntica d’Ucraïna, Olga Stefanishina, ha dit aquest dissabte que espera que al juny del 2022 Ucraïna pugui convertir-se en candidata membre. “Esperem que en la cimera de líders de la Unió Europea aquest juny Ucraïna es converteixi en un candidat per a la filiació, i aquest procés ens obri nous horitzons polítics, però sobretot horitzons financers”, ha explicat Stefanishina en declaracions a l’agència de notícies Interfax.

Les dificultats que poden sorgir

Adherir-se a la Unió Europea no és un procés fàcil ni àgil. Ucraïna aspira a accedir al bloc comunitari per la vida ràpida, però a la Unió Europea hi ha estats membres que són reticents a agilitzar uns procediments que estan basats en gran part en mèrits. Per tal d’adherir un nou país al bloc comunitari tots els països han de donar el seu vistiplau.

Una altra de les dificultats que tindrà Ucraïna en aquest procés a més de convèncer els països membre reticents és la situació dels Balcans. Molts països de la zona porten més de deu anys en el procés per poder entrar a la UE, i no s’espera que ho puguin fer a curt termini. Per tant, podrien no veure amb bons ulls que un país els passi per davant sense haver hagut de fer els tràmits de la manera tradicional.