Un tauró ataca brutalment un surfista i només recuperen la taula de surf

Un professor d’escola de 46 anys ha mort després d’un brutal atac d’un tauró al sud d’Austràlia. Els fets van tenir lloc el dissabte passat mentre la víctima, Simon Baccanello, feia surf a Walkers Beach, a la península d’Eyre, amb unes 15 persones més, entre les quals també hi havia nens. A hores d’ara, els equips d’emergències només han pogut recuperar la taula de surf que utilitzava Baccanello i el que semblen restes del vestit de neoprè que duia. Continuen buscant el cos de l’home que, segons els testimonis, va ser “arrossegat fins al fons” del mar. Tampoc s’ha pogut determinar de quin tipus de tauró es tractava ni de la seva mida, però una de les persones que estava allà assegurava que feia uns tres metres.

“Podria haver-li passat a qualsevol”

Poc abans de les deu del matí, segons detalla Tracking Sharks -una pàgina web que recull informació sobre observacions i atacs de tauró al món-, es va veure un gran tauró a la platja on Baccanello i unes altres 15 persones, inclosos nens, feien surf. Un home que es trobava a la costa va fer sonar la botzina del cotxe per alertar els banyistes i el professor va tranquil·litzar els joves surfistes i els va dir que nadessin els 30 metres que hi havia fins a la platja.

Simon Baccanello, el professor de 46 anys mort pel brutal atac d’un tauró a Austràlia

Un testimoni que no va voler ser identificat va declarar que va veure “un gran tauró nadant prop de la costa. Feia almenys tres metres de llarg i tenia la part inferior blanca”. Va afirmar que l’animal va atacar l’home “per l’esquena i el va arrossegar sota l’aigua”.

Jaiden Millar, un jove de 22 anys que es trobava a l’aigua, explicava que va veure com la taula de surf de Baccanello s’enfonsava, “el que signficia que està sota l’aigua mentre la seva taula està sent arrossegada cap avall i (la víctima) intentava obrir-se camí cap a la superfície”. “La taula es mantenia dreta, com si fos una làpida”, va dir. Millar va concretar que el tauró el va deixar anar i el va tornar a atrapar fins a tres vegades. “Podria haver-li passat a qualsevol”, va lamentar.

Abans de desaparèixer, els surfistes van començar a nedar cap a ell, però l’home els va dir que no es preocupessin i que tornessin a la platja. Poc després, van arribar els serveis d’emergència que van iniciar les tasques de cerca i rescat per terra, mar i aire. De moment, però, només han recuperat la taula de surf.