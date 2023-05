Vuit morts per l’atac d’un hipopòtam contra una canoa a Malawi

Atac mortal al riu Mtayamoyo, al sud de Malawi. Almenys vuit persones han mort i més d’una quinzena continuen desaparegudes després que un hipopòtam hagi envestit la canoa amb la qual es desplaçaven. La primera víctima mortal d’aquest accident que es va produir dilluns va ser un nadó, que va ser localitzat pels equips de recerca i rescat. L’embarcació, on viatjaven 37 persones que volien creuar d’un marge a l’altre del riu, va bolcar i enfonsar-se després del cop que li va propinar l’animal. Tretze persones van sobreviure després d’aconseguir arribar nedant fins a la riba. Aquest dijous, les autoritats del país centreafricà han confirmat que s’han trobat sis cadàvers més a la zona del succés, però encara queden 17 de desapareguts, per això no es descarta que la xifra de morts augmenti en les pròximes hores.

Dos menors, entre les víctimes mortals

La canoa amb els passatgers travessava el riu cap a la riba de Moçambic, on les persones fan activitats agrícoles. En aquesta zona, l’aigua està plegada de cocodrils i hipopòtams. De les vuit víctimes mortals, dos són menors. Tal com ha confirmat la portaveu de la Policia de Nsanje -districte al sud de Malawi-, Agnes Zalakoma, es tracta d’un adolescent i d’un nadó, que va ser el primer cos que es va localitzar. La resta de víctimes són adults.

Els equips de recerca continuen treballant a la zona per localitzar els 17 desapareguts de l’accident | Pixabay

Zalakoma també ha apuntat que tots els morts eren residents de l’aldea de Chimzeti. Les tasques de recerca continuen actives i treballen a contrarellotge per intentar localitzar les altres 17 persones que han sigut donades per desaparegudes.

La parlamentària per Nsanke, Gladys Ganda, va oferir declaracions a l’emissora nord-americana Voice of America on va detallar que Mtayamoyo, el nom del riu, significa “trampa mortal”. “Travesses el riu pel teu compte i risc, ja que està infestat de cocodrils i hipopòtams i les canoes que operen a la zona no estan motoritzades”. Ganda va assegurar que, amb la construcció d’un pont sobre el riu, es podrien evitar tragèdies com aquesta.