El mandatari xinès, Xi Jinping, en la reunió d’aquesta matinada entre la Xina i els Estats Units ha advertit el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, que Taiwan és una de les seves línies vermelles. Aquest dijous, les autoritats de l’illa han respost al mandatari, al·legant que Pequín és l’única font de “risc per a la pau regional”, ha indicat el ministeri d’afers exteriors taiwanès en declaracions a l’agència de notícies NCA i recollides per Europa Press. El líder comunista de la República Popular ha advertit possibles “friccions i conflictes” amb Washington si “no gestionen bé” la situació a Taiwan, la qual cosa portaria les relacions entre la Xina i els EUA a una situació “molt perillosa”.
Amb vista al garantiment de la seguretat i la prosperitat a l’anomenada República de la Xina, el ministeri taiwanès ha reiterat la seva cooperació amb la Casa Blanca, donat que Pequín no posseeix el dret de representar Taipei davant les instàncies internacionals. La portaveu de l’executiu de Taiwan, Michelle Lee, ha valorat que la trobada entre Trump i Xi pot “contribuir a l’estabilitat regional i gestió dels riscos”, en referència a les aspiracions territorials de la Xina sobre l’illa.
La Xina no veu compatible la independència amb la pau de Taiwan
En el marc de la cimera entre els líders de les dues superpotències, celebrada al Gran Saló del Poble de la plaça de Tiananmen i que s’estendrà dues jornades, ha advertit que la independència i la pau a l’estret són conceptes “incompatibles”. La reunió suposa el primer viatge d’un líder estatunidenc en una dècada.
El líder xinès ha descrit l’assumpte taiwanès com l’afer més “important en les relacions” amb la Casa Blanca. “Davant de les diferències i les friccions, la consulta en peu d’igualtat és l’única “opció correcta”, destacant “un resultat globalment equilibrat i positiu” de la darrera reunió entre els representants comercials d’ambdues superpotències: “Una bona notícia per als pobles dels dos països i pel món”, ha manifestat Xi Jinping, que ha afegit que les dues parts han de mantenir “l’impuls positiu que tant ha costat aconseguir”. D’aquest intercanvi comercial, el líder comunista valora que “no hi ha guanyadors” i que “l’essència” del vincle és el “benefici mutu i la cooperació”.