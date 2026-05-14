El mandatario chino, Xi Jinping, en la reunión de esta madrugada entre China y Estados Unidos ha advertido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Taiwán es una de sus líneas rojas. Este jueves, las autoridades de la isla han respondido al mandatario, alegando que Pekín es la única fuente de «riesgo para la paz regional», ha indicado el ministerio de asuntos exteriores taiwanés en declaraciones a la agencia de noticias NCA y recogidas por Europa Press. El líder comunista de la República Popular ha advertido posibles «fricciones y conflictos» con Washington si «no gestionan bien» la situación en Taiwán, lo que llevaría las relaciones entre China y EE.UU. a una situación «muy peligrosa».

Con vistas a garantizar la seguridad y la prosperidad en la llamada República de China, el ministerio taiwanés ha reiterado su cooperación con la Casa Blanca, dado que Pekín no posee el derecho de representar a Taipéi ante las instancias internacionales. La portavoz del ejecutivo de Taiwán, Michelle Lee, ha valorado que el encuentro entre Trump y Xi puede «contribuir a la estabilidad regional y gestión de los riesgos», en referencia a las aspiraciones territoriales de China sobre la isla.

Una muestra digital de las banderas de Estados Unidos, Taiwán y China. Andre M. Chang / ZUMA Press Wire / d / DPA

China no ve compatible la independencia con la paz de Taiwán

En el marco de la cumbre entre los líderes de las dos superpotencias, celebrada en el Gran Salón del Pueblo de la plaza de Tiananmen y que se extenderá dos jornadas, ha advertido que la independencia y la paz en el estrecho son conceptos «incompatibles». La reunión supone el primer viaje de un líder estadounidense en una década.

El líder chino ha descrito el asunto taiwanés como el tema más «importante en las relaciones» con la Casa Blanca. «Ante las diferencias y las fricciones, la consulta en pie de igualdad es la única «opción correcta», destacando «un resultado globalmente equilibrado y positivo» de la última reunión entre los representantes comerciales de ambas superpotencias: «Una buena noticia para los pueblos de los dos países y para el mundo», ha manifestado Xi Jinping, que ha añadido que ambas partes deben mantener «el impulso positivo que tanto ha costado lograr». De este intercambio comercial, el líder comunista valora que «no hay ganadores» y que «la esencia» del vínculo es el «beneficio mutuo y la cooperación».