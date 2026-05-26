La tensió a la regió del golf Pèrsic continua creixent. En aquest sentit, les autoritats militars de l’Iran han advertit aquest dimarts que qualsevol atac contra el país persa rebrà “una resposta molt més violenta” que “anirà més enllà de les fronteres de la regió“, abans de recalcar que qualsevol bloqueig de les exportacions iranianes portarà a Teheran a “evitar la sortida del petroli” d’Orient Mitjà, segons ha recollit Europa Press de les declaracions del portaveu de l’Exèrcit iranià, Abolfazl Shekarchi. Aquest càrrec de la Guàrdia Revolucionària ha indicat que la República Islàmica està preparada per a la guerra i, “en cas de nou atac per part dels EUA i el règim sionista”, ha identificat objectius concrets per executar el seu pròxim atac com a represàlia, segons ha expressat a la cadena de televisió pública iraniana, IRIB.
“La resposta a qualsevol nova agressió serà diferent de l’anterior i els enemics faran front a sorpreses i noves tàctiques”, ha assenyalat un amenaçador Shekarchi, i ha manifestat que “en cas que hi hagi una nova ronda de guerra, aquesta anirà més enllà de les fronteres de la regió i la resposta serà molt més greu, violenta i intensa”. Així mateix, ha emfatitzat que “si esclata de nou la guerra i s’impedeixen les exportacions de l’Iran, la República Islàmica impedirà que el petroli surti de la regió”, en referència a nous impactes sobre l’economia global a causa del conflicte. Aquesta amenaça afecta directament l’estret d’Ormuz, per on passa aproximadament un terç del petroli transportat per mar a escala mundial.
Les paraules de Shekarchi arriben hores després que l’exèrcit nord-americà llancés dilluns atacs contra embarcacions iranianes i bases de llançament de míssils al sud del país persa, malgrat l’alto el foc en vigor des de l’abril i les negociacions en marxa per intentar aconseguir un acord de pau definitiu. La Guàrdia Revolucionària ha acusat els EUA de violar el seu espai aeri al sud del país i ha assegurat que es reserva “el dret a respondre”. “L’exèrcit terrorista nord-americà, continuant amb les seves aventures intervencionistes a la regió i el seu comportament agressiu ha penetrat en espai aeri iranià a la regió del golf Pèrsic”, ha asseverat en un comunicat.
Teheran ha assegurat que els seus sistemes de defensa antiaèria “van identificar i van abatre un dron MQ-9″ i que “van obrir foc contra un dron RQ-4 i contra un avió de combat F-35 que van envair l’espai iranià, forçant-los a fugir i abandonar les nostres aigües territorials”, segons ha recollit l’IRIB.
Washington justifica els atacs en “defensa pròpia”
El portaveu del Comandament Central dels EUA (CENTCOM), el capità Tim Hawkins, ha justificat que aquests atacs nord-americans van ser llançats “en defensa pròpia” per protegir les tropes nord-americanes “de les amenaces que plantegen les forces iranianes”, i ha detallat que els objectius van ser embarcacions i bases de llançaments de míssils al sud de l’Iran.
Les autoritats del país asiàtic no s’han manifestat fins al moment sobre víctimes o danys. Tanmateix, l’agència estatal de notícies IRNA ha informat que a la major part de la ciutat de Bandar Abbas, situada enfront de l’estret d’Ormuz, s’han sentit explosions. Paral·lelament, el govern de l’Iran ha acusat l’exèrcit dels EUA de “provar el poder destructiu d’un nou sistema d’armes” en el seu atac del 28 de febrer contra un poliesportiu a Lamerd. Aquest succés va deixar prop de 25 morts i més d’un centenar de ferits, i ha estat descrit per Teheran com “un menyspreable crim de guerra”.
El portaveu del ministeri d’afers exteriors del país, Esmaeil Baqaei, ha indicat que en l’atac va ser emprat un míssil que “esclata en l’aire, abans de l’impacte, alliberant 180.000 submunicions de tungstè que van destrossar la zona amb una força devastadora”. “No hi ha dubte que els EUA van atacar de forma deliberada un barri residencial a Lamerd. No va ser un error, va ser una decisió calculada per provar el poder destructiu d’un nou sistema d’armes contra civils iranians”, ha lamentat.
En aquest sentit, el portaveu del CENTCOM va titllar de “falses” les acusacions contra Washington per la seva implicació en l’incident, tot i que el diari The New York Times va informar a finals de març sobre l’ús d’aquest projectil en l’atac contra el poliesportiu. La situació evidencia l’escalada de tensions entre ambdós països malgrat els esforços diplomàtics en marxa, amb acusacions creuades i una retòrica cada cop més bel·ligerant que amenaça d’estendre el conflicte més enllà de la regió del golf Pèrsic.